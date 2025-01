Botafogo-SP x São Paulo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na segunda-feira (20), o Botafogo-SP enfrenta o São Paulo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (plataforma de canais). ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto, que é parte da segunda rodada da competição, coloca em campo duas equipes com trajetórias recentes distintas. Enquanto o Botafogo-SP busca se recuperar de uma derrota na estreia, o São Paulo, deve utilizar uma formação mista.

O Botafogo-SP ocupa a última posição do Grupo A e não pode contar com o goleiro Victor Souza, afastado por lesão. João Carlos assumirá a posição. A equipe, que também compete na Série B do Brasileirão, espera contar com a experiência de jogadores como Jonathan Cafú para conquistar um resultado positivo em casa.

Do lado do São Paulo, alguns dos jogadores que estavam em preparação na Flórida, incluindo os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino, retornam para o Brasil e já estam a disposição.

Botafogo-SP e São Paulo se enfrentam nesta segunda (20) (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Tudo sobre o jogo entre Botafogo-SP e São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP x SÃO PAULO

2ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: segunda- feira. 20 de janeiro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto;

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+ (pay-per-view), Uol Play (streaming) e Zapping TV (plataforma de canais)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Toró e Pablo Thomaz.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes. Técnico: Maxi Cuberas.