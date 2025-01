Oscar busca primeiro gol pelo São Paulo e reencontra Corinthians no clássico

Mais de uma década depois, Oscar volta a disputar um clássico com a camisa do São Paulo. E o reencontro com o Corinthians se torna ainda mais significativo pelo reencontro com o rival e pela busca de pôr fim a um tabu histórico. O meia nunca marcou um gol pelo Tricolor em sua curta passagem no início de carreira. São 14 jogos, nenhuma bola na rede e duas assistências. Uma delas justamente contra o Timão.

Por isso, no clássico deste domingo, Oscar tem a chance de iniciar sua segunda passagem pelo São Paulo de forma positiva e impor ainda mais moral desde a chegada no clube. O primeiro reencontro foi com o MorumBis na última quinta-feira (23), lugar que foi literalmente a casa do jogador no seu começo de carreira, já que morava nas dependências do estádio. Neste domingo, a promessa é de casa cheia, o que já passa uma ansiedade positiva ao novo camisa 8 tricolor.

- Estava um pouquinho ansioso [para retornar ao MorumBis], foi onde comecei no futebol. Cheguei a morar aqui no estádio. No domingo a gente espera fazer um bom jogo, clássico é difícil. Vamos tentar fazer uma boa partida, é só o segundo jogo de Paulista, o segundo jogo do nosso time e já é um clássico, a gente sabe da importância de jogar bem. É descansar para fazer uma boa partida - disse após o fim da partida contra o Guarani, pelo Paulistão.

Oscar teve boa atuação em seu primeiro jogo oficial pelo São Paulo em 2025. (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

A partida de logo mais também é uma oportunidade de Oscar conseguir aumentar sua intensidade dentro de campo. Desde o seu retorno, o meia ressalta sobre sua buscar por se condicionar corretamente e entrosar com o elenco o mais rápido possível. Um dos nomes já conhecidos por ele e que facilita essa readaptação ao futebol brasileiro é de Lucas Moura, que foi companheiro em seleções de base.

- Estou praticamente na pré-temporada, readaptando. Futebol aqui é diferente da China. Espero melhorar jogo a jogo, é muito importante ter descanso. Estamos nos entendendo ainda, nos conhecendo. Acompanhava o São Paulo, já joguei com o Lucas, sei como jogam. Mas estou me adaptando. Espero ajudar da melhor maneira possível - reforçou.

Em campo, Oscar tentará repetir a boa atuação no primeiro tempo contra o Guarani, que caiu pelo lado esquerdo do campo, mas não deixou de ocupar espaços na direita. Distribuiu bons passes em profundidade na entrada da área e serviu cruzamentos que levaram perigo.

A possibilidade de atuar em mais de um setor do meio anima o técnico Luis Zubeldía, que vê no camisa 8 como a opção para criar ainda mais jogadas diferentes para o ataque. Na sua fala, Zubeldía compara funções entre Luciano e Lucas e o meia Oscar. O jogador é definido como um "criador de jogadas" pelo treinador.

- Já disse em várias ocasiões que é bom ter um jogador que busca mais os passes e as assistências. Luciano é um jogador que atua por dentro e marca gols. Os três têm gols, mas têm coisas diferentes. Lucas é um desequilibrante que atua por fora ou por dentro. Creio que ele [Oscar], jogando fixo de meia-atacante, pela esquerda ou direita caindo para dentro, é um criador de jogadas. E estávamos precisando disso - definiu o treinador.

O reencontro de Oscar com o Morumbi lotado será às 18h30 deste domingo (26), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2025. O São Paulo é o segundo colocado do Grupo C do Paulistão, com quatro pontos, um atrás do Noroeste, que tem um jogo a mais.