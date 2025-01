‘Diferentes, mas complementares’: Zubeldía exalta volantes no São Paulo antes de clássico

As duas grandes ausências por lesão no São Paulo em 2024, Alisson e Pablo Maia iniciaram a temporada 2025 enchendo o torcedor de expectativa e voltaram a protagonizar na equipe como a dupla de volantes no time de Luis Zubeldía. Por mais que tenham atuado pouco tempo sob o comando do argentino, o desempenho dos volantes neste retorno aos gramados foi aprovado pelo técnico, que não poupou elogios.

Para Zubeldía, o ponto forte da dupla é o complemento trazido por cada um deles dentro de campo. O técnico reconheceu que parece contraditório, mas justificou sua percepção ao falar do papel dos dois atletas no esquema do São Paulo.

- Eles são dois volantes que se complementam bem porque são antagônicos. É contraditório o que estou falando, mas eles se complementam porque cada um sabe sua função. Um sabe transitar por mais áreas do campo buscando passes curtos e longos, enquanto o outro é mais estático, de marcação, e sabe que atua na linha dos zagueiros - explicou.

Pablo Maia e Alisson em entrevista na pré-temporada nos EUA. (Foto: Reprodução/SPFC TV)

A parceria tende a ser longeva nesta temporada, visto que o treinador consegue enxergar o uso da dupla no meio-campo independente de sua formação tática. Em um momento de indefinição e de testes com a chegada de Oscar no elenco, Alisson e Pablo Maia parecem ter conseguido o aval de Zubeldía para performar na meia defensiva do Tricolor.

- Eles são importantes independe de como trabalhemos, com três atacantes, quatro atacantes ou um atacante... eles são importantes - completou.

Alisson retornou de uma fratura no tornozelo em julho após mais de 100 dias afastado dos gramados. Em novembro, contra o Athletico-PR, fez sua reestreia e ainda entrou em campo na reta final do Brasileirão, diante de Atlético Mineiro, Grêmio, RB Bragantino e Juventude. Pablo Maia ficou ainda mais tempo de fora.

O meia fez apenas um jogo com Zubeldía antes de uma lesão grave no músculo da coxa, o que fez interromper sua temporada ainda em maio. Seu retorno foi justamente na pré-temporada nos EUA, contra o Cruzeiro, quando atuou 20 minutos. Contra o Flamengo, jogou por pouco mais de 60 minutos, assim como duelo do Guarani, já pelo Paulistão.

Pablo Maia ressalta que agora já está apto para atuar com mais intensidade e se vê pronto para o clássico deste domingo, diante do Corinthians.

- Eu acho que com a programação que eu estou fazendo junto com a comissão, estou conseguindo evoluir a cada jogo e cada vez que eu saio de campo eu sinto que estou bem. Eu acho que com certeza vou dar o meu melhor para conseguir jogar os 90 minutos - reforçou após o duelo do meio de semana.

Jogadores atuam como dupla desde a chegada de Alisson ao clube, em 2022. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

A fala de Zubeldía reflete na forma como treinador tem buscado trabalhar o elenco do São Paulo, sempre acionando jogadores que cumprem funções diferentes na equipe para formar seu plano de jogo. Na entrevista o técnico compartilhou mais sobre essa visão que tem do jogo.

- Essa é a grandeza do futebol. Quando você encontra jogadores que se complementam diante do antagonismo, funciona. Porque cada um sabe sua função. Às vezes juntamos dois jogadores muito talentosos, mas que não são complementares porque são similares em campo - completou.