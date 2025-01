Luciano mantém protagonismo e dá a Zubeldía um ‘problema’ para resolver no São Paulo

Depois de garantir a vitória do time principal São Paulo no Paulistão, Luciano estabeleceu um cenário de disputa no sistema ofensivo do Tricolor neste começo de 2025 e dá ao treinador Luis Zubeldía um bom "problema" para pensar e montar a equipe na temporada. Se antes imaginava-se o atacante como o elo mais fraco do "quarteto mágico", o jogador se impõe como peça importante na equipe quando o assunto é variação tática.

Além do gol anotado por Luciano contra o Guarani na última quinta-feira, o camisa 10 também marcou no empate contra o Cruzeiro no amistoso da FC Series, nos Estados Unidos. Esses foram os únicos gols do São Paulo em 2025.

Agora, diante do Corinthians, Luciano quer resgatar o bom desempenho que tem contra seu ex-clube e agora rival. Desde 2020, quando chegou ao São Paulo, fez 16 jogos contra o alvinegro e balançou as redes em três oportunidades, duas vezes no Paulistão e uma na Copa Do Brasil.

Luciano comemora gol pelo São Paulo contra o Guarani no Paulistão. Foto: Marco Miatelo/AGIF

O mais marcante dos gols foi no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2023, quando Luciano marcou e comemorou dando uma voadora na bandeirinha de escanteio na Neo Química Arena. A atitude gerou grande polêmica dentro e fora do campo, o que transformou Luciano em um personagem a parte do clássico Majestoso.

Neste domingo (26), no MorumBis, o atacante mira mais uma vez ser protagonista em uma partida do São Paulo neste ano, seguir sendo destaque no clássico contra o Corinthians e deixar um bom problema a ser resolvido por Zubeldía, que ainda faz testes sobre a melhor formação para o São Paulo em 2025.

Comprometimento no São Paulo

As participações decisivas do atacante neste ano mostram o comprometimento com o elenco após os rumores de sua saída no fim da temporada passada. O atacante chegou a dizer que "não sabia" se seguiria no Tricolor, mas resolveu a questão internamente com a comissão técnica e diretoria. Em entrevista recente, revelou que recebeu uma proposta de um rival - sem citar qual - e optou por seguir no projeto da equipe.

- Eu realmente não sabia mesmo (se iria seguir na equipe). Depois de dois dias (da declaração), eu tive uma conversa com o treinador. Nas férias eu conversei bastante com a minha esposa, minha família e realmente chegaram algumas coisas, uma delas oficial para mim. Mas eu vi que não era o momento de sair daqui. Até porque ela (proposta) era de um rival, então eu não queria apagar a minha história que estou criando aqui - declarou durante a pré-temporada.

No último ano, foi o artilheiro do São Paulo com 18 gols e se estabeleceu como um pilar do time de Zubeldía na parte ofensiva. Com a possibilidade de atuar como centroavante fixo ou como segundo atacante, onde indica estar mais confortável, o camisa 10 tem como principal característica as finalizações de longe e as boas infiltrações que faz nos cruzamentos ou bolas longas. A presença de outro centroavante, como Calleri ou André Silva, rende bons frutos ao atual artilheiro tricolor.