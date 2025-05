Organizada do São Paulo se manifesta sobre caso envolvendo Bobadilla

A torcida Independente, maior organizada do São Paulo, se manifestou nas redes sociais sobre a acusação de discriminação envolvendo Bobadilla.

O zagueiro venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, acusou o volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia e discriminação durante a partida entre as duas equipes, realizada na noite desta terça-feira, 27 de maio, no estádio do Morumbis.

O jogo, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1, mas foi marcado pelo ocorrido.

Nas redes sociais, a organizada emitindo um comunicado alegando que irá aguardar a análise dos fatos, mas entende que se for confirmado o ocorrido, deve ficar uma "lição para Bobadilla". Navarro falou sobre o caso após a partida.

- Lamentável, aconteceu quando Luciano estava dando uma volta ao campo, eu pensei "que loucura, precisamos jogar", Bobadilla vira que estavam ganhando tempo, eu pergunto "que tempo?", se tinham ganhado. E ele me chama de "venezuelano morto de fome" - explicou Navarro.

O São Paulo ainda não se manifestou à respeito. O Lance! apurou que o jogador deixou o estádio logo após o jogo, e o clube irá aguardar a apuração completa dos fatos para se posicionar.

Navarro denunciou o caso após a partida desta terça-feira, contra o Talleres

Veja o comunicado da organizada do São Paulo após o ocorrido

Nota Oficial: Fome e xenofobia

Em primeiro lugar, precisamos aguardar os fatos e evidências.

Por hora, sem imagens, é a palavra de um acusando o outro. Pela reação emotiva e copiosa de choro, a tendência total é ter sido verdadeira a declaração.

O futebol é jogador se provocando e xingando o tempo todo. Não podemos ser hipócritas quanto a isso. Tal qual fazem as torcidas rivais.

Agora, quando o assunto vira xenofobia, racismo ou FOME de um povo sofrido, aí muda totalmente de figura.

Se de fato ocorreu cabe, além da punição, uma lição ao Bobadilla.

O Paraguai tem 20% da população em zona de pobreza sendo boa parte pobreza extrema. São 700 mil famintos paraguaios.

E a fome está no Brasil, Argentina, Uruguai e todos países da América do Sul.

Não podemos permitir nem tolerar ofensas com o sofrimento alheio, até porque, passamos a mesma realidade na nossa terra.

O futebol é agente transformador da sociedade.

E precisa continuar sendo, nesses tempos sombrios que vivemos.

Aguardemos a conclusão dos fatos.