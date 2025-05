Luciano decide, e São Paulo vence o Talleres pela Libertadores

São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1 em jogo que encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores. Com Luciano decidindo, o Tricolor tinha vaga garantida na Copa Libertadores, mas fecha a etapa com chave de ouro, com 14 pontos e em primeiro lugar. A partida aconteceu nesta terça-feira, 27 de maio, no Morumbis.

continua após a publicidade

O Tricolor entrou em campo diante de um adversário já eliminado, com apenas quatro pontos e sem chances de classificação, em busca somente da tentativa de garantir os playoffs da Sul-Americana.

Com a derrota, o Talleres se despediu da Libertadores sem chance de tentar uma vaga na outra competição. Isso se tornou provocação por parte da torcida presente.

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre São Paulo e Talleres pela Libertadores

Antes do apito inicial, a arquibancada fez barulho em tom de protesto direcionado aos jogadores, pedindo mais respeito com a camisa do Tricolor.

E nos minutos iniciais, o São Paulo quem começou a partida dominando desde os primeiros minutos. No primeiro lance, contou com uma falha do Talleres, que deixou a oportunidade com Ferraresi. O zagueiro chegou a arriscar, mas a bola parou nas mãos do goleiro Burrai.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Até os 15 minutos do primeiro tempo, o Tricolor mantinha o controle do jogo, mas sem ser efetivo ou criativo. A aposta era em cruzamentos na entrada da área, mas sem criar de fato. O cenário se reverteu aos 25 minutos.

André Silva cabeceou, e a bola desviou na coxa de Sabino, tendo as redes do gol do Talleres como destino final. A arbitragem até chegou a consultar um possível impedimento em cima do zagueiro, mas o gol foi validado e o time de Zubeldía saiu na frente.

Sabino abriu o placar da partida (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Mesmo eliminado e sem chances de classificar, o Talleres não deixou barato. Aos 38 minutos da primeira etapa, o time argentino reagiu e buscou o empate com Girotti, após uma cobrança de falta.

Girotti empatou para o Talleres (Foto: Nelson Almeida / AFP)

O gol também passou pela análise do VAR, após um possível impedimento, mas Arboleda deu condição. E desta forma, o primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1.

O segundo tempo voltou sem mudança para nenhum dos lados. O Talleres surgiu com uma postura mais agressiva. Isso teve uma justificativa.

Na subida para o segundo tempo, o Talleres soube do primeiro gol marcado pelo Alianza Lima contra o Libertad, o que aumentou a tensão em campo.

A equipe argentina entrou buscando a reação. Com o segundo gol do Alianza, a situação se complicou ainda mais: agora, o Talleres caia para a última posição do grupo, enquanto os peruanos assumiam o terceiro lugar — ambos com o mesmo número de pontos, mas o Alianza levando vantagem no saldo de gols.

Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Zubeldía promoveu alterações na equipe, buscando torná-la mais ofensiva e responder às investidas do time argentino. Cinco minutos depois, Ryan Francisco perdeu uma boa chance. Ao receber a bola de Luciano, tentou driblar o defensor adversário, mas se atrapalhou na disputa com Burrai.

Cotia começou a se manifestar. Depois da falha de Ryan, Henrique arriscou uma jogada individual, limpou a defesa argentina, mas a bola só assustou.

Por volta dos 32 minutos, o Talleres assustou e fez o coração da torcida tricolor presente bater mais forte. Em uma arrancada perigosa, o brasileiro Rick finalizou de pé direito, mas Rafael foi ágil e fez uma defesa decisiva.

O São Paulo retomou a posse de bola e seguiu pressionando. Luciano apareceu, quase nos minutos finais. Decidindo com frequência na temporada, aproveitou um lance de Ryan Francisco - que bateu na zaga argentina -, e tocou direto para o gol.

O clima ficou tenso nos minutos finais da partida. Bobadilla e Navarro se desentenderam, e o atacante do Talleres demonstrou grande abalo emocional após algo dito pelo jogador do Tricolor, chegando a ameaçar deixar o campo. O jogo precisou ser paralisado, mas foi retomado em seguida, com a arbitragem determinando mais oito minutos de acréscimo.

A partida terminou com vitória de 2 a 1 para o São Paulo.

O que vem por aí

O São Paulo está classificado para as oitavas da Copa Libertadores e agora volta o fôlego para o Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 31, viaja até a Fonte Nova para enfrentar o Bahia pela 11ª rodada da competição. Enquanto isso, o Talleres se despede do continental. O time argentino volta a jogar no dia 13 de julho apenas, contra o San Lorenzo, pelo Campeonato Argentino.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X TALLERES

6ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Sabino (1-0), Girotti (1-1), Luciano (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Sabino, Zubeldía, Luciano (SPFC), Navarro, Girotti, Portillo (TAL)

🟥 Cartão vermelho:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Sabino, Arboleda e Enzo Diaz; Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves (Henrique); Lucas Ferreira (Luciano), André Silva (Ryan) e Wendell.

TALLERES (Técnico: Mariano Levisman)

J. Burrai; A. Schott, J. C. Portillo, S. Fernández (Bustos); M. Navarro, J. C. Portilla (Portillo), M. Galarza (Ortegoza), R. Botta (Reynoso), F. Galarza (Lima Morais); V. Depietri, F. Girotti.