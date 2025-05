Luciano cresce em momentos decisivos e se aproxima de feitos históricos no São Paulo

Luciano foi o responsável pela vitória do São Paulo contra o Talleres por 2 a 1. Pela sexta rodada da Copa Libertadores, foi ele quem desempatou o placar, quase aos 40 minutos do segundo tempo. No momento, a torcida - que antes da partida boicotou a recepção da delegação como protesto -, irradiou o nome do jogador.

Recentemente, Luciano tem se tornado o segredo das "decisões". Dos sete gols marcados pelo camisa 10 na temporada, todos influenciaram na vitória ou virada de placar. Em competições como a Copa do Brasil, classificou o time para a próxima fase.

A representatividade que Luciano tem demonstrado em campo o aproxima de marca históricas pelo Tricolor.

Luciano está a um gol de igualar Babá, atacante que se destacou no fim dos anos 1960, e se tornar o 20º maior artilheiro da história do clube.

Com o gol marcado nesta terça-feira (27), o camisa 10 chegou aos 93 gols pelo Tricolor e agora está a apenas sete de alcançar a marca centenária - uma das suas metas para temporada.

Luciano surge como peça versátil em momento crucial do São Paulo

Luciano vive uma fase de grande importância para o São Paulo, ainda mais diante das ausências que comprometem o elenco.

Com 11 jogadores no departamento médico, e boa parte deles prevista para retornar apenas após a paralisação para o Mundial, o atacante tem assumido múltiplas funções em campo.

Seja atuando como armador, avançando pelas pontas ou, quando necessário, sendo improvisado como centroavante — algo que foi mencionado pelo técnico Luis Zubeldía há algumas partidas —, Luciano tem mostrado uma versatilidade fundamental.

Essa capacidade de adaptação explica por que ele vem sendo decisivo em diversos jogos, consolidando-se como uma das principais referências da equipe nos momentos de maior pressão.

Neste sábado, dia 31, o São Paulo encara o Bahia, buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. Pode ser que, nesta fase, o camisa 10 siga cumprindo seu papel.