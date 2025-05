Sabino revela diálogo com Navarro após caso com Bobadilla em jogo do São Paulo

Sabino, zagueiro e autor de um dos gols do São Paulo na vitória por 2 a 1, revelou a conversa que teve com Navarro após o caso envolvendo Bobadilla.

continua após a publicidade

O defensor alegou que, à princípio, não tinha entendido do que se tratava, mas incentivou Navarro a continuar em campo, pela família e pelo clube do jogador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Primeiro, eu estava tentando entender o que Bobadilla falou para ele. Como ele fala muito rápido, eu estava com dificuldade. O árbitro falou para ele continuar, eu falei para ele "continua pela sua família, seu clube precisa de você", depois resolver da melhor maneira possível, ir atrás de quem for responsável por isso - disse Sabino.

continua após a publicidade

Navarro acusou Bobadilla de ato discriminatório (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Entenda o que aconteceu

O zagueiro venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, acusou o volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia e discriminação durante a partida entre as duas equipes, realizada na noite desta terça-feira, 27 de maio, no estádio do Morumbis.

O jogo, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1, mas foi marcado por um momento tenso após o segundo gol da equipe paulista.

continua após a publicidade

Logo após o gol marcado por Luciano, Navarro confrontou Bobadilla e o acusou de ter feito uma ofensa verbal, supostamente relacionada à sua nacionalidade.

O clima esquentou, gerando uma confusão generalizada em campo e a interrupção da partida por cerca de oito minutos. Abalado, Navarro caiu no choro e chegou a ameaçar deixar o gramado. Apesar da gravidade da situação, o árbitro chileno Piero Maza não acionou o protocolo da Fifa para casos de racismo e discriminação.

- Lamentável, aconteceu quando Luciano estava dando uma volta ao campo, eu pensei "que loucura, precisamos jogar", Bobadilla vira que estavam ganhando tempo, eu pergunto "que tempo?", se tinham ganhado. E ele me chama de "venezuelano morto de fome" - explicou Navarro.

O jogador do Talleres acabou sendo convencido a permanecer em campo até o fim do jogo, mas saiu chorando novamente após o apito final.