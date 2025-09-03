Sem Marcos Leonardo, São Paulo pode aproveitar ‘brecha’ na regra por atacante

O São Paulo sofreu um duro golpe na noite desta terça-feira (2) ao não conseguir concluir a contratação do atacante Marcos Leonardo, principal alvo da diretoria nesta janela de transferências. Sem o acerto, o Tricolor ainda busca alternativas para reforçar o setor ofensivo.

De acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, os clubes podem contratar jogadores desde que estejam livres no mercado. A condição é que o atleta tenha rescindido contrato ou esteja sem vínculo com qualquer equipe antes do dia 3 de setembro, data de fechamento da janela.

Para efeito de comparação, se Marcos Leonardo rescindisse com o Al-Hilal nesta quinta-feira (4), não poderia ser inscrito pelo São Paulo. Isso porque a rescisão teria ocorrido após o encerramento do prazo estipulado pela entidade.

Veja o que diz a regra da CBF:

Art. 47 – O pedido de transferência internacional de atleta de Futebol de Campo só pode ser feito em um dos 2 (dois) períodos anuais de registro definidos pela CBF.

Parágrafo único – Só é admitida a solicitação de transferência fora desses períodos caso seja comprovada a rescisão por mútuo acordo ou encerramento do contrato de trabalho desportivo no exterior antes do término do período de registro anterior, nos termos do art. 6º do FIFA RSTP, ou quando incidentes quaisquer outras exceções aplicáveis e vigentes conforme o referido.

Planos do São Paulo

Apesar da possibilidade, ainda não há definição sobre qual caminho o São Paulo vai seguir. Sem André Silva, Calleri e Ryan Francisco, o clube pode optar por trabalhar com o elenco atual. Nesse cenário, Dinneno ou Tapia surgem como alternativas para o comando de ataque.

Marcos Leonardo não vai reforçar o São Paulo (Foto: Federico PARRA / AFP)

O fim do sonho Marcos Leonardo

A novela envolvendo Marcos Leonardo não teve o desfecho esperado pela torcida do São Paulo. Não foi por culpa do jogador. Até as últimas horas da janela desta terça-feira (2), o Tricolor e o atacante tentaram um acerto, mas o Al-Hilal fez jogo duro nas negociações.

O LANCE! apurou que o cenário ideal para o clube do Morumbis seria um empréstimo até o fim do ano. Do lado saudita, onde Marcos Leonardo tem contrato até 2029, a pedida envolvia valores altos. Após reuniões e diversas tentativas, as opções se esgotaram. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo por não ter condições de arcar com as exigências do Al-Hilal.

O Tricolor sabia que contava com o desejo do jogador de vestir a camisa do clube. São-paulino desde a infância, Marcos Leonardo via a oportunidade de disputar a Libertadores e de voltar ao radar da Seleção Brasileira. O Al-Hilal, porém, optou por deixá-lo fora da lista da Liga Saudita, mas o inscreveu para a Champions Asiática.