Estrangeiros reagem a novo reforço do São Paulo: ‘Não vou acreditar’

Os estrangeiros reagiram ao novo reforço do São Paulo nesta terça-feira (2), dia que a janela de transferências fechou no futebol brasileiro. Apesar da negociação frustrada com o centroavante Marcos Leonardo, o Tricolor Paulista acertou a contratação de Emiliano Rigoni.

Faltando poucas horas para a janela de transferência fechar, o jogador retorna ao clube do Morumbis com o respaldo de Hernán Crespo. O atleta chega por empréstimo como reforço do São Paulo até o final do ano. Existe uma cláusula de renovação até 2026, se metas forem batidas.

O argentino estava no León, do México, e também teve passagem pela MLS. Até por isso, e por ser 'hermano', os estrangeiros comentaram muito sobre o novo reforço do São Paulo. Veja abaixo.

Hernán Crespo aprovou o novo reforço do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja reação dos estrangeiros com o novo reforço do São Paulo

"Até que eu o veja jogando pelo São Paulo, não vou acreditar. Tudo pode acontecer com esse time"

"Vou embrulhar para presente para você 🎁 e levar para o aeroporto, se quiser"

"Amanhã ele está de volta"

"Ganhou na loteria de ir para o São Paulo"

Números de Rigoni

De acordo com dados do Sofascore, em sua passagem pelo León, Rigoni, reforço do São Paulo, disputou 18 partidas, sendo apenas oito como titular. Marcou um gol e deu uma assistência, com média de 341 minutos para participar diretamente de um lance decisivo. Criou duas grandes chances e teve 0,5 passes decisivos por jogo, além de converter a única grande chance clara que teve, chegando a 100% de aproveitamento nesse quesito.

No total, finalizou 11 vezes, apenas três no alvo, precisando de 11 chutes para balançar as redes. Seu desempenho nos dribles foi de 38% de eficiência, sofreu em média 0,1 falta por jogo.

Já no período em que trabalhou com Hernán Crespo no São Paulo, seus números foram bem mais expressivos. Rigoni entrou em campo 25 vezes, sendo titular em 22 delas, e registrou 10 gols e cinco assistências, participando de um gol a cada 121 minutos. Criou cinco grandes chances, distribuiu em média 1,6 passes decisivos por jogo e apresentou aproveitamento de 42% nas oportunidades claras.

Finalizou em média duas vezes por partida, com 0,8 arremates certos, e precisou de 5,1 finalizações para marcar. Nos dribles, teve aproveitamento de 67%, sofreu 0,4 faltas por jogo.