O que pensa a diretoria do São Paulo sobre a pressão da torcida em Roger Machado

O último jogo do São Paulo foi marcado por forte pressão da torcida sobre Roger Machado. No Morumbis, contra o Juventude, vaias e xingamentos acompanharam o treinador desde o anúncio da escalação até o apito final. Diante desse cenário, o Lance! buscou entender como a diretoria enxerga e interpreta a situação.

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O contexto passa, inevitavelmente, pela instabilidade política do clube. As críticas não se restringem ao campo e atingem também nomes da diretoria, como Rui Costa, frequentemente associado à chegada de Roger ao comando da equipe.

Internamente, porém, a avaliação é de que as manifestações estão "acima do tom". Há o entendimento de que parte da insatisfação esteja ligada a uma espécie de "mágoa" pela forma como Hernán Crespo deixou o clube, somada à oscilação de resultados, especialmente no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a diretoria reconhece que o ambiente externo tem impacto direto no desempenho dos jogadores e no trabalho da comissão técnica.

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Esse tema, inclusive, foi abordado por Roger em sua entrevista coletiva mais recente. O treinador destacou a diferença entre o ambiente interno, que classificou como saudável, e a pressão externa, que, segundo ele, acaba interferindo no comportamento da equipe em campo.

- É importante separar o ambiente interno da pressão externa. Internamente, o clima é muito saudável, todos estão comprometidos para que as coisas funcionem. Já externamente, a pressão sobre o treinador acaba impactando os jogadores. No jogo da Sul-Americana, além das orientações táticas, pedi calma ao elenco, pois estavam ansiosos, muito em função do ambiente criado fora. Isso é prejudicial para o trabalho e para o São Paulo. Tenho 33 anos de clube, já vivi momentos de pressão, alguns passaram, outros não. Sigo firme, confiante no trabalho e acreditando na recuperação - disse na terça-feira.

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(Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Roger Machado pode ser demitido?

No momento, o técnico deve seguir no comando do São Paulo. Existe um entendimento que a parte política reflete muito, como dito anteriormente. Roger também confirmou que, por enquanto, deve cumprir seu contrato.