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São Paulo vence ação, e Justiça condena FGoal a pagar R$ 793 mil

Caso estava correndo na Justiça

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/03/2026
14:56
São Paulo x Fortaleza no Morumbis
imagem cameraEmpresa fornecia alimentos e bebidas no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)
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O São Paulo deve receber R$ 793.650,07 após a Justiça condenar a FGoal, agora antiga fornecedora de alimentos e bebidas do Morumbis. A decisão é da 3ª Vara Cível do Butantã. Em fevereiro, o clube anunciou o rompimento com a empresa após apontar irregularidades. A informação foi antecipada pelo GE e confirmada pelo Lance!.

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O valor corresponde a 9,9% do montante da causa, fixado em R$ 8.016.667,34 após atualização judicial. No entanto, a decisão considerou que esse valor não refletia o real conteúdo econômico da disputa.

A Justiça entendeu que houve redução intencional do valor da ação para evitar a transferência do processo para outro fórum. Com isso, o caso permaneceu em um foro regional, que tem limite de valor, em vez de seguir para o Foro Central, onde já tramitava uma ação anterior. Para o entendimento judicial, a medida configurou tentativa irregular de definir onde o processo seria julgado.

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Escândalo envolveu venda ilegal de ingressos de shows no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Segundo o São Paulo, a FGoal foi notificada da rescisão por justa causa. À época, o clube alegou que a empresa realizou saques indevidos na plataforma das maquininhas da Zig Pay sem autorização e que os valores não tinham relação com os serviços prestados, o que motivou o rompimento do contrato.

Antônio Donizete Gonçalves, conhecido como Dedé, era o diretor social do clube no período em que o acordo foi firmado. Ele é alvo de investigações do Ministério Público e da Polícia Civil por possíveis irregularidades no setor social, além de apuração interna no Conselho Deliberativo do São Paulo.

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