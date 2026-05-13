Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após eliminação

O São Paulo de Roger Machado perdeu para o Juventude por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (13), e deu adeus à Copa do Brasil na quinta fase da competição. Depois do duelo no Alfredo Jaconi, torcedores do Tricolor Paulista mandaram um recado ao treinador.

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Com três jogadas de bola aérea, o Juventude fez os gols e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Gabriel Barbosa, Marcos Paulo e Mandaca marcaram os tentos que eliminaram o São Paulo de Roger Machado.

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Nas redes sociais, torcedores do Tricolor mandaram recados ao experiente treinador, que já vinha recebendo críticas pelo desempenho no Brasileirão. Veja os comentários abaixo:

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Roger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi a eliminação do São Paulo de Roger Machado

Em casa, o Juventude controlou as ações no primeiro tempo e foi superior durante boa parte da etapa inicial. A equipe de Caxias do Sul pressionou, levou perigo ao São Paulo e exigiu boas intervenções de Rafael. Em uma das chegadas, na finalização de Gabriel Pinheiro, a bola passou rente à trave. O clima esquentou nos minutos finais da etapa inicial. Luciano deixou o gramado com dores, e Ferreirinha entrou em seu lugar. No entanto, o atacante permaneceu apenas 30 segundos em campo antes de ser expulso após acertar uma cotovelada em Rodrigo Sam, lance interpretado pela arbitragem como agressão. Complicação para o São Paulo de Roger Machado.

Com um jogador a menos, o São Paulo voltou para o segundo tempo recuado e tentando se defender. Roger Machado lançou Osório logo no reinício para fechar mais a equipe, mas o Juventude seguiu encontrando espaços. Aos 19 minutos, Gabriel Pinheiro empatou a partida. Aos 26, Marcos Paulo venceu Enzo Díaz e marcou o segundo, colocando os gaúchos em vantagem no agregado. No desespero, Roger Machado promoveu novas mudanças no São Paulo e colocou Gonzalo Tapia, que precisou de poucos segundos para balançar as redes e igualar novamente o confronto. Já nos acréscimos, Mandaca foi decisivo. Acionado na etapa final, o meia apareceu livre na área e, de cabeça, marcou o gol que garantiu a classificação do Juventude.

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