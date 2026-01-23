Muricy Ramalho pede demissão do São Paulo

Muricy Ramalho deixou o cargo de coordenador técnico do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Muricy Ramalho deixou oficialmente o cargo de coordenador de futebol do São Paulo. O ídolo tricolor comunicou a decisão nesta sexta-feira (23). Após passar por procedimentos cirúrgicos, o próprio Muricy pediu para abdicar do cargo. O São Paulo planeja trazer alguém para o lugar dele, essa pessoa seria o elo entre o futebol e a diretoria.

No momento, alguns nomes são avaliados, mas nenhum foi revelado. O presidente Harry Massis diz que está em cima do assunto e espera ter uma decisão o mais rápido possível.

Muricy assumiu o cargo no São Paulo em 2021

Muricy Ramalho era coordenador de futebol no São Paulo desde 2021. Ele assumiu o posto ainda na primeira gestão do ex-presidente Julio Casares. Com a reeleição de Casares em 2023, o contrato com Muricy tinha sido renovado até o final de 2026.

A situação política no Tricolor

Na quarta-feira, Julio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo, após a votação do processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O, agora, ex-presidente fez o comunicado pelas redes sociais. Com a saída do dirigente, Harry Massis assume a presidência em definitivo.

Casares foi submetido à primeira votação do possível impeachment pelo Conselho Deliberativo na última sexta-feira (16). Ele é alvo de investigações na Justiça envolvendo possíveis desvios de dinheiro e saques suspeitos nas contas do clube. A pressão se intensificou desde o fim do ano passado, quando o pedido de abertura do processo de impeachment foi protocolado.

O Lance! apurou que aliados de Julio Casares tentaram convencê-lo de que a renúncia seria um caminho mais adequado do que enfrentar o processo de impeachment. Em um primeiro momento, porém, houve resistência por parte do dirigente. Suposições sobre uma possível renúncia começaram a ser articuladas por parte da Situação, grupo político tricolor.

Muricy Ramalho divulga carta de despedida

O São Paulo oficializou a saída de Muricy Ramalho nas redes sociais. Uma carta foi divulgada pelo ex-coordenador, esclarecendo questões de saúde.