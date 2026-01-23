menu hamburguer
Futebol Nacional

Corinthians e São Paulo fecham modelo de pagamento para empréstimo de Alisson

Timão deve contar com o meia até o final do ano

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 23/01/2026
15:32
Alisson deve vestir a camisa do Corinthians no restante desta temporada (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
Alisson deve vestir a camisa do Corinthians no restante desta temporada (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians está próximo de anunciar a contratação de Alisson, volante do São Paulo. As diretorias chegaram a um acordo e o clube alvinegro irá desembolsar R$ 1,5 milhão para contar com o atleta por empréstimo de uma temporada.

As negociações estavam encaminhadas desde o final da última semana, o único impeditivo era sobre o modelo de pagamento. Segundo informações do 'ge.globo', o Corinthians irá pagar R$ 1 milhão à vista e R$ 500 mil no segundo semestre.

O clube alvinegro aceitou pagar R$ 1,5 milhão ao São Paulo se o atleta atingir um número mínimo de jogos. Além disso, haverá pagamento adicional caso ele entre em campo no Majestoso. Dorival Júnior elogiou Alisson e relembrou a passagem do jogador pelo Vasco.

- O Alisson não vem sendo aproveitado na sua equipe. Comigo, foi muito bem. Quando o conheci no Vasco, sempre foi um jogador muito interessante. Alterei a posição que ele jogava em função das características que ele apresentava - disse o treinador em entrevista coletiva.

Alisson Corinthians São Paulo
Alisson, do São Paulo, deve reforçar o Corinthians para o restante da temporada (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

O jogador ocupa a vaga deixada por Maycon, que se transferiu para o Atlético Mineiro. Dorival Júnior elogiou Alisson e destacou que o atleta reforça o elenco. Nesta temporada, o Corinthians já anunciou as contratações de Gabriel Paulista, Pedro Milans e Matheus Pereira.

- Se ele encontrar a melhor forma aqui, será um reforço importante. Temos poucos elementos ali no meio-campo, precisamos de mudanças, alternâncias, em razão do desgaste. Você acaba tendo menos possibilidades de ter uma alteração mais segura

