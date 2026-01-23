Cotia surge como alternativa para Crespo ajustar o São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá novamente o São Paulo na final e, pelo segundo ano consecutivo, pode servir como vitrine para que Hernán Crespo encontre soluções internas para a sequência dura da temporada.

Com a proximidade do Campeonato Brasileiro e a sobreposição de competições ao longo do calendário, o desgaste tende a aumentar e as preocupações se multiplicam. O Tricolor tem se movimentado de forma discreta no mercado e, diante desse cenário, Cotia surge como alternativa para suprir lacunas do elenco.

No ataque, um dos nomes que ganha força é o de Paulinho. Artilheiro desta edição da Copinha, o jogador já vinha sendo observado por Hernán Crespo desde o fim do ano passado, mas a tendência é que passe a figurar ainda mais no radar da comissão técnica. O Lance! apurou que a joia de Cotia deve iniciar treinamentos frequentes na Barra Funda, ficando cada vez mais próxima de ser integrada ao elenco profissional.

Após a vitória sobre o Ibrachina, que garantiu a vaga do São Paulo na final da competição, Paulinho comentou o momento vivido e projetou os próximos passos da carreira.

- O meu objetivo é chegar ao profissional. Venho trabalhando bastante, fiz uma grande temporada e também um ótimo início de ano. Espero estar no time principal depois da Copinha. Fico muito feliz por poder assumir essa responsabilidade, ir bem nos jogos e também ao longo da temporada - disse.

Crespo pode achar mais uma opção para a lateral

Além de Paulinho, Igor Felisberto também passa a entrar no radar. Com contrato até 2029, a cria de Cotia já chegou a ser relacionada e falou sobre a possibilidade de servir como opção para o lado esquerdo do Tricolor. Com Wendell e Nícolas, Enzo Díaz retornou recentemente de lesão e ainda busca recuperar o ritmo ideal.

- Acho que é o campeonato mais visado. Por isso, o caminho é seguir trabalhando, fazer bem a minha parte e estar preparado caso a oportunidade apareça - disse Felisberto.

O São Paulo entende que pode aproveitar até seis nomes desta geração de Cotia. A sequência pela frente é dura: além de clássicos em sequência, o Brasileirão começa com o Flamengo como primeiro adversário. O Lance! apurou que o Tricolor estuda utilizar elencos com maior presença de jogadores da base, sobretudo após esse período mais complicado do calendário, já pensando também em preservar o time principal.