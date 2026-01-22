Após entrar na mira do Palmeiras, São Paulo renova com Allan Barcellos, técnico do Sub-20
Técnico disputa a semi da Copinha hoje
O São Paulo renovou seu contrato com Allan Barcellos, técnico do Sub-20, até 2027. Semifinalista na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, o treinador tem sido visto como um dos destaques das categorias de base do Tricolor.
O Lance! apurou que o São Paulo buscou a renovação pensando na campanha positiva e pelo trabalho consistente desenvolvido nas categorias de base, com destaque para a formação e a revelação de jogadores. O treinador chegou a receber propostas de outros clubes, mas optou por permanecer no São Paulo. Nos últimos meses, Atlético-MG e Bahia demonstraram interesse e, mais recentemente, o Palmeiras também apresentou uma proposta.
No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.
Nesta quinta-feira, o treinador vai em busca de mais uma final na competição. Em 201 partidas disputadas até aqui, são 122 vitórias, 43 empates e 36 derrotas, com 486 gols marcados e 188 sofridos. No currículo, Barcellos soma conquistas expressivas, como o título da Copa São Paulo de 2025, principal competição de base do país, além do bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, em 2024 e 2025.
Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.
Veja anúncio oficial do São Paulo
✍️ O São Paulo acertou a renovação de contrato com o técnico do Sub-20, Allan Barcellos, até o fim de 2027.— São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2026
Pelo Tricolor, o treinador conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20 (2024 e 2025) e a Copinha (2025).
Saiba mais: https://t.co/02uaOY4Got#MadeInCotia… pic.twitter.com/Xgp6KLNVW5
