O São Paulo renovou seu contrato com Allan Barcellos, técnico do Sub-20, até 2027. Semifinalista na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, o treinador tem sido visto como um dos destaques das categorias de base do Tricolor.

O Lance! apurou que o São Paulo buscou a renovação pensando na campanha positiva e pelo trabalho consistente desenvolvido nas categorias de base, com destaque para a formação e a revelação de jogadores. O treinador chegou a receber propostas de outros clubes, mas optou por permanecer no São Paulo. Nos últimos meses, Atlético-MG e Bahia demonstraram interesse e, mais recentemente, o Palmeiras também apresentou uma proposta.

No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.

Allan Barcellos, técnico do sub-20 do São Paulo, tem forte reconhecimento do clube (Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Nesta quinta-feira, o treinador vai em busca de mais uma final na competição. Em 201 partidas disputadas até aqui, são 122 vitórias, 43 empates e 36 derrotas, com 486 gols marcados e 188 sofridos. No currículo, Barcellos soma conquistas expressivas, como o título da Copa São Paulo de 2025, principal competição de base do país, além do bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20, em 2024 e 2025.

Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.

Veja anúncio oficial do São Paulo