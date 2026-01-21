Apresentador e narrador, Datena pede demissão de emissora

O fim da passagem de José Luiz Datena na RedeTV! chegou ao fim. O apresentador e narrador pediu demissão da emissora nesta quarta-feira (21), e agora, irá focar no trabalho na EBC (Empresa Brasil de Comunicação). A informação é do site "F5", da Folha de São Paulo.

O portal confirmou o desejo do comunicador em dar enfase no comando de um programa na TV Brasil e na Rádio Nacional. As atrações vão iniciar ainda em janeiro, mas sem data prevista. Datena afirmou ter deixado a RedeTV! de forma amigável.

— Não foi pedido de demissão, mas uma conversa super amigável com o Amilcare (Dallevo Jr, dono da emissora), que é meu irmão. Ficar muito tempo no ar não é fácil — afirmou o jornalista ao portal "F5", da Folha de São Paulo.

Datena estava na RedeTV! desde junho do ano passado. Na ocasião, o apresentador havia deixado o SBT para se juntar ao canal. Em dezembro de 2025, ele aceitou trabalhar para a EBC, emissora ligada ao governo federal, para trabalhar com um programa de entrevistas semanal.

Com a mudança de casa, Datena agora terá um programa diário na Rádio Nacional. A atração irá acontecer entre 8h às 10h. Até o momento da publicação desta matéria ainda não existe a divulgação de uma data de estreia, mas a previsão é que aconteça ainda em janeiro.

Datena no Esporte

Mais conhecido por comandar atrações ligadas ao jornalista policial, Datena também tem uma marca forte no esporte. O principal trabalho de destaque no meio esportivo aconteceu em 1998, quando ele foi narrador da Record na Copa do Mundo da França.

Além do principal torneio de seleções, o comunicador também tem um currículo extenso de narrações durante os anos 90. Na voz de Datena, o público já acompanhou partidas de futebol, basquete e vôlei, além de outras modalidades.

O comunicador também ficou marcado por ser apresentador de programas esportivos. Ele fez sucesso na atração "Os Donos da Bola" e posteriormente no "Show do Esporte", ambas atrações da emissora Band.

