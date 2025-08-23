menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo pode ter novidades contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades contra o Galo

Lucca - São Paulo
imagem cameraLucca estreou neste ano pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
08:00
  • Mais Notícias

O São Paulo pode ter reforços no jogo contra o Atlético Mineiro, neste domingo (24). Lucca e Rafael Tolói devem ser relacionados.

No caso de Lucca, o atacante está plenamente recuperado e já treina normalmente com o restante do elenco. A Cria de Cotia havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa, mas está liberado pelo departamento médico.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Revelado na base tricolor, o jogador estreou no profissional este ano, contra o Libertad pela fase de grupos da Copa Libertadores. Em maio deste ano, Lucca renovou seu contrato com o São Paulo até 2028. Agora, contra o Galo, o atleta pode voltar a ser opção para Hernán Crespo.

Além de Lucca, o São Paulo também pode contar com Rafael Tolói. O zagueiro, que retornou ao clube nos últimos dias após encerrar sua passagem pela Atalanta, da Itália, tem chances de reestrear neste domingo em sua segunda passagem pelo Tricolor. O atleta foi registrado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, e já pode jogar. Nas quartas de final da Libertadores, pode ser relacionado também.

Rafael Toloi zagueiro São Paulo
Rafael Tolói está treinando com o elenco desde seu anúncio (Foto: Pedro Guedes e Erik Maciel / São Paulo FC)

São Paulo x Atlético-MG

O São Paulo vive uma energia de "lua de mel" com a torcida. Após a classificação recente para as quartas de final da Copa Libertadores, que aconteceu no Morumbis, o Tricolor volta a olhar para o Brasileirão, competição na qual vive uma arrancada também.

Neste domingo, dia 24 de agosto, São Paulo e Atlético se enfrentam pela 22ª rodada da competição, às 20h30 (de Brasília). O jogo acontece também no Morumbis. O time se reapresentou na quinta (21) e agora encerra sua preparação neste sábado, dia 23.

Tudo sobre

