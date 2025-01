A temporada 2025 já começou e, em sua categoria Sub-20, o São Paulo tem um jovem com muito a comemorar pela rápida evolução que tem tido na carreira: o lateral-direito Igor Felisberto, de 17 anos. O jovem deixou a delegação são-paulina que disputa a Copinha, em Jaú- SP, para se apresentar nesta terça (7) à Seleção Brasileira que inicia na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, a preparação para o Sul-Americano Sub-20, na Venezuela.

- Estou muito feliz em saber que o professor Ramon confia em mim. Sinto que esse é o início de um sonho e estou preparado para representar bem o meu país - comemorou o lateral, segundo jogador mais jovem a integrar a delegação brasileira, atrás apenas do meia Gabriel Carvalho, que recentemente trocou o Inter pelo Al Qadsiah, da Arábia Saudita.

- Vestir a camisa do Brasil é um orgulho. Tenho feito bem meu trabalho no São Paulo para seguir sendo lembrado na Seleção. O ano de 2024 foi de grande evolução técnica, física e mental para mim. Tenho atuado e treinado sempre entre jogadores mais velhos e isso me traz experiência e tem me tornado um jogador mais completo - avaliou Igor Felisberto.

Nascido em Içara-SC em 2007, Igor Felisberto está no São Paulo desde os 11 anos de idade, quando chamou a atenção de um olheiro do clube em um torneio de futsal em Santa Catarina, e passou a ser alojado no CFA de Cotia aos 14 anos. Desde cedo apontado como uma das maiores jóias do clube, o lateral assinou seu primeiro contrato profissional em março de 2023, com multa rescisória estipulada em R$ 337 milhões.

Com apenas 16 anos, mesmo sendo o caçula do elenco Sub-20 do São Paulo, Igor foi titular na disputa da Copinha 2024, a maior competição da categoria no Brasil. Nas semanas seguintes, o lateral-direito encantou o técnico Thiago Carpini, que o levou para treinar junto ao elenco profissional e chegou a inscrevê-lo e relacioná-lo para o banco de reservas em alguns jogos do Paulistão.

Vestir a Amarelinha não é novidade para o jovem lateral do São Paulo, que já havia sido campeão da Cascais Luso Cup pela Seleção Brasileira Sub-17 em julho e, nas últimas duas datas FIFA, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para períodos de treino da Seleção Sub-20, visando a disputa do Sul-Americano. O Brasil fará sua estreia na competição no próximo dia 24, no clássico contra a Argentina.