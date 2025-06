A segunda-feira do São Paulo, neste dia 16 de junho, pode ter alguma surpresa. Com o profissional de folga, não existem compromissos marcados até então no que diz respeito ao elenco, mas internamente algumas decisões podem surgir.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha nesta segunda-feira. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

➡️Zubeldía pressionado? Entenda a situação do técnico do São Paulo

O Tricolor terá um intervalo de um mês até retornar aos gramados nesta temporada. No mais, a preocupação maior é quanto ao futuro de Zubeldía. Do lado da diretoria, o clube do Morumbis não irá demitir o técnico, pelo menos até então.

continua após a publicidade

Porém, existe a chance da semana começar com uma decisão partindo pelo próprio técnico. Encontros e conversas podem acontecer nesta segunda-feira para entender os próximos passos.

São Paulo não tem nenhum compromisso com o elenco nesta segunda-feira, de folga e em recesso até o dia 26 de junho (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/SPFC)

Time feminino

Nesta segunda-feira (16), o time feminino se reapresenta e volta a treinar pensando no jogo que acontece no meio da semana, contra o Internacional em casa. A partida será nesta quarta-feira, e o time deve treinar na véspera também.

continua após a publicidade

Cotia volta a treinar

Após folgar no final de semana, o Sub-20 também volta a treinar em Cotia, também visando o calendário da semana pelo Brasileirão da modalidade.

Próximos jogos do São Paulo