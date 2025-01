Ofensivo do início ao fim, o São Paulo goleou o Picos-PI por 7 a 0 nesta terça-feira (7), em Jaú, e garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ryan Francisco (duas vezes), Samuel, Tetê, Paulinho, Gustavo e Luiz Henrique marcaram para o tricolor paulista. Com o resultado, o São Paulo termina a rodada na liderança do Grupo 11, com os mesmos 6 pontos que o XV de Jaú, mas com vantagem no saldo de gols (9 a 4).

Como foi o jogo

O tricolor paulista entrou em campo como favorito, mas talvez nem o mais aficionado torcedor poderia imaginar que o time decidiria o confronto logo nos primeiros minutos. Em jogadas idênticas, com cruzamento da esquerda e cabeceadas a partir do segundo pau, Ryan Francisco abriu o marcador aos 3, e Samuel ampliou aos 4. Aos 11, Ryan Francisco fez 3 a 0 em chute rasteiro.

O placar elástico do primeiro tempo fez o técnico Allan Barcellos promover quatro mudanças logo no retorno do vestiário, mas isso não mudou o ímpeto do São Paulo. A equipe seguiu pressionando e jogando no campo ofensivo, quase sempre explorando os flancos. Aos 5 minutos, Tetê ampliou, e aos 21 Paulinho fez o dele após cobrança de escanteio. Gustavo e Luiz Henrique, de pênalti, completaram o placar.

O que vem pela frente

Além de garantir vaga antecipada na próxima fase, com a goleada o São Paulo alcançou a liderança do Grupo 11, com 6 pontos. Também com 6, o XV de Jaú — que na preliminar bateu o Serra Branca por 1 a 0 — está em segundo pelo saldo de gols. As duas equipes duelam na sexta-feira (10) para definir quem fica com a liderança. Sem pontuar, Picos e Serra Branca estão eliminados e se enfrentam no jogo de despedida no mesmo dia.

São Paulo venceu fácil na Copinha (Foto: Guilherme Veiga/SPFC)

✅ FICHA TÉCNICA

PICOS 0 X 7 SÃO PAULO

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - GRUPO 11

🗓️ Data e horário: 7 de janeiro de 2025, 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

⚽ Gols: Ryan Francisco (3'/1ºT), Samuel (4'/1ºT), Ryan Francisco (11'/1ºT); e Tetê (5'/2ºT), Paulinho (21'/2ºT), Gustavo (38'/2ºT) e Luiz Henrique (43'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES

PICOS (Técnico: Felipe Silva)

Vitor; Caio (Jefferson), João, João Emmanuel e Eric; Eliel, Raí, Felipe Silva e William (Caixa) ; Kauan (Ariel Pereira) e Jeovan

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Nazari; Maik (Raphinha), Osório, Lucas Loss e Paulinho; Hugo (Luiz Henrique), Samuel (Tetê), Alves e Ferreira (Hugo Martins); Felipe (Bezerra) e Ryan Francisco (Gustavo).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinicius Bettio

🚩 Assistentes: Rodrigo Meirelles Bernardo e Jefferson Dutra Girotto