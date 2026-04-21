Robinha dedica gol à finalista do BBB 26 e revela torcida: 'Fiz um A para a Ana Paula'
Vitória do São Paulo teve homenagem especial para participante do reality show
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A vitória do São Paulo por 3 a 1 sobre o Grêmio, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino, teve um momento inusitado. Autora de um dos gols da partida, a meia Robinha aproveitou a comemoração para declarar torcida à Ana Paula Renault, que está na final do Big Brother Brasil 26.
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A homenagem foi direcionada a Ana Paula Renault, uma das finalistas da edição, que disputa o prêmio nesta terça-feira (21), em decisão ao vivo na TV Globo. A final do reality, apresentada por Tadeu Schmidt, reúne ainda Milena Moreira e Juliano Floss na briga pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, além de um carro zero quilômetro.
— Eu fiz um "A" para a Ana Paula, porque minha torcida é da Ana Paula, do Big Brother — disse, em entrevista ao Sportv após a partida.
— Esse vídeo tem que chegar nela — completou, em tom descontraído.
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Em campo, Robinha abriu o placar com menos de um minuto, em um chute de fora da área, dando início ao domínio tricolor na partida. O São Paulo ampliou ainda no primeiro tempo e controlou o confronto para garantir mais três pontos e assumir, momentaneamente, a liderança da competição.
Aos 31 anos, Robinha atua como volante e soma passagens por equipes como Minas Brasília e Cruzeiro antes de chegar ao clube paulista, onde está desde 2023. Na atual temporada, já disputou cinco partidas e marcou um gol, justamente o da vitória por 3 a 1 diante do Grêmio.
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🔥Robinha, jogadora do time feminino do São Paulo, contou que comemorou um gol com a letra 'A' em homenagem a Ana Paula Renault e pediu para que o vídeo chegasse nela! #BBB26 pic.twitter.com/wiOQTpEJS0— Central Reality (@centralreality) April 21, 2026
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