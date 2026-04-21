Entenda como chega o Juventude para enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil

O Juventude chega para o confronto desta terça-feira, às 19h15, no Morumbis, pela quinta fase da Copa do Brasil, com números equilibrados na temporada. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupa a 11ª posição, mas o Lance! levantou alguns números - em parceria com o Sofascore -, para entender o momento do adversário do São Paulo.

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Em 21 jogos em 2026, a equipe soma oito vitórias, oito empates e cinco derrotas, com 50,8% de aproveitamento. O time marcou 26 gols e sofreu 17, mantendo uma média próxima de 50% de posse de bola e cerca de 11,4 finalizações por partida.

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(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Entenda como o elenco do Juventude chega

Maurício Barbieri terá problemas importantes para escalar a equipe. Três titulares são desfalques, começando pelo goleiro Jandrei, que pertence ao São Paulo e não pode atuar por questões contratuais. A tendência é que Pedro Rocha assuma a vaga.

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Além disso, o atacante Allanzinho e o lateral Wadson, que saíram lesionados na última partida contra o CRB, também estão fora.

Por outro lado, Barbieri ganha reforços: o lateral-direito Raí Ramos, ex-São Paulo, voltou a ficar à disposição após desconforto muscular, e o zagueiro Messias também pode retornar.

São Paulo x Juventude

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Pontos do Juventude que podem ajudar o São Paulo

O Juventude apresenta baixa produção ofensiva neste início de temporada, o que pode ser um fator favorável ao São Paulo. Pela Série B, a equipe marcou apenas três gols em quatro rodadas, sendo dois de Alan Kardec e um contra.

Paralelamente, em quatro jogos pela Copa Sul-Sudeste, ainda não balançou as redes. No total, o time soma uma média de apenas 0,37 gol por partida, uma das mais baixas entre os clubes da competição.