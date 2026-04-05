Luciano e Sabino são preservados de treino do São Paulo; Calleri faz repouso em casa

O São Paulo não teve descanso no domingo de Páscoa (5) e se reapresentou no SuperCT após a goleada aplicada no Cruzeiro, na noite deste sábado (4), no Morumbis, pelo Brasileirão. Os atacantes Calleri e Luciano, além do zagueiro Sabino foram preservados das atividades do dia.

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O atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça e precisou de oito pontos no supercílio, cumpre protocolo de concussão, com repouso em casa, após realizar exames que não verificaram qualquer alteração. Ele será baixa na estreia da Sul-Americana na terça-feira (7), contra o Boston River (URU), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, que deixaram o jogo com dores e apresentam sobrecarga na panturrilha direita, permaneceram no REFFIS Plus para avaliações e tratamento.

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Já o zagueiro Alan Franco, que não participou das últimas duas partidas devido a dores na panturrilha direita, realizou todo o aquecimento ao lado dos companheiros, incluindo exercícios de fundamentos técnicos, e na sequência fez uma atividade individual no gramado.

O atacante Ryan, em fase de readaptação após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo, participou de todo este trabalho.

Foto: Erico Leonan / São Paulo FC

O treino do São Paulo na reapresentação

O técnico Roger Machado contou com a presença de garotos das categorias de base e comandou um coletivo de 11 contra 11 para os atletas que não atuaram ou tiveram menor minutagem no jogo. Com isso, o treinador teve a oportunidade de observar os atletas, realizar orientações táticas e equiparar a carga de treinamento do grupo.

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Os atletas que jogaram por mais tempo contra o Cruzeiro realizaram exercícios na academia e foram ao gramado na sequência para uma corrida.

O São Paulo volta a treinar na manhã de segunda-feira (6) e embarca no período da tarde para o Uruguai.

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