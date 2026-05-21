Torcedores apontam culpado em rescisão contratual no São Paulo: 'O maior'

O São Paulo FC anunciou em suas redes sociais que rescindiu o contrato com o zagueiro Matheus Dória, que chegou ao Tricolor para fazer sua segunda passagem no início de 2026. Após falhar contra o Fluminense e também contra o Millonarios, da Colômbia, o defensor pediu que seu contrato fosse rescindido, de forma amigável, sem agregar nenhum valor à negociação.

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Nas redes sociais, torcedores do São Paulo apontaram Rui Costa, diretor de futebol do Tricolor, como o culpado da situação. O profissional vem sendo muito criticado pela torcida são-paulina por algumas contratações, como a de Dória e Roger Machado, por exemplo.

Em ambas as situações, o Diretor foi extremamente criticado pelos fãs do time, que não estavam felizes com a fase da equipe.

Matheus Dória é apresentado no São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

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Veja como o Tricolor divulgou a rescisão em suas redes sociais, que foi motivada por ameaças e problemas de saúde na família do atleta:

"O São Paulo Futebol Clube comunica a rescisão contratual com o zagueiro Dória. O jogador, que iniciou sua segunda passagem no começo desta temporada, tinha vínculo com o Tricolor até o final de 2027. Na reapresentação do elenco após o duelo contra o Millonarios-COL, na tarde de quarta-feira (20), no SuperCT, o defensor procurou a Diretoria de Futebol e solicitou o seu desligamento do clube motivado por questões pessoais. Os representantes do São Paulo dialogaram com o jogador e avaliaram alternativas, mas o atleta reiterou sua decisão de forma definitiva. Com isso, o clube e o estafe do jogador alinharam a rescisão contratual, com o atleta abrindo mão de todos os valores relativos ao seu contrato. O São Paulo Futebol Clube agradece ao jogador pela dedicação demonstrada durante sua segunda passagem e reforça seu apoio e solidariedade neste momento."