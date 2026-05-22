São Paulo e Dorival terão desafio de reestruturar zaga desfalcada em pausa para a Copa

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A saída de Dória do São Paulo intensifica um problema com o qual o clube já lida há algum tempo: a defesa. Com o pedido de rescisão do jogador, o Tricolor chega à reta final da primeira metade da temporada com um sistema defensivo desfalcado, o que obriga a equipe e o técnico Dorival Jr. a reestruturar o setor durante a pausa para a Copa do Mundo. A interrupção no calendário é um alento para a diretoria da equipe, que terá pouco menos de dois meses para pensar em alternativas, sejam elas caseiras ou não.

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Atualmente, o São Paulo tem Rafael Tolói, Sabino e Alan Franco como as três principais peças para a zaga. Três nomes mais experientes, mas que já apresentaram oscilações de desempenho técnico desde o último ano e obrigaram todos os técnicos que passaram pelo clube a mexer nos nomes titulares. Com um segundo turno inteiro de Brasileirão pela frente e uma possível disputa de mata-mata de Sul-Americana pela frente, o cenário de apenas três nomes de maior rodagem no plantel não se apresenta como o ideal.

Diante disso, há a possibilidade de o clube apostar em jovens talentos caseiros, como Luis Osorio, de 19 anos, que já está integrado ao elenco profissional do Tricolor. Ele chegou a ser relacionado para o jogo contra o Millonarios-COL, na terça-feira, mas não entrou em campo. Neste ano, atuou em dois jogos, um pela própria Sul-Americana, contra o O'Higgins, no Chile, quando o Tricolor usou o time reserva, e atuou 45 minutos na eliminação para o Juventude na Copa do Brasil.

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Com menos nomes à disposição, Osorio pode ganhar mais minutagem. Em março, o São Paulo renovou seu contrato até 2030 com uma multa estipulada em 100 milhões de euros. Outro nome da base que também pode se tornar mais comum daqui em diante é Isac Dias, que atualmente defende o sub-20. O jovem de 20 anos ainda não estreou pelo profissional, mas se destaca entre as Crias de Cotia.

Caso Arboleda e empréstimo de Ferraresi

O cenário caótico para a defesa do São Paulo também passa pela ausência de duas peças que brigavam por titularidade em 2025. Arboleda e Ferraresi hoje não estão nos planos do Tricolor, cada um por um motivo distinto, mas ainda mantêm vínculo com o clube. Ferraresi está emprestado ao Botafogo e, neste momento, não há indício de que a equipe paulista solicite seu retorno.

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Já o caso de Arboleda é mais delicado. O jogador ficou ausente do São Paulo por quase um mês e viajou para fora do Brasil sem autorização do clube, o que causou amplo desgaste com a atual diretoria. Apesar de a rescisão de contrato não estar confirmada, a diretoria já descartou uma possível reintegração do equatoriano.

São Paulo pode ir ao mercado?

É cedo para cravar que o São Paulo precisará contratar um novo nome para a zaga na janela de transferências que abre neste meio de ano. A urgência pela contratação passa justamente pela análise crítica da diretoria, sob o comando de Rui Costa, e do técnico Dorival Jr. Após deixar o Tricolor na virada de 2023 para 2024, o treinador encontra uma equipe com algumas peças novas e terá a pausa da Copa do Mundo como um período importante para analisar suas peças. Isso inclui possíveis carências para seu estilo de jogo. Isso passa, porém, pela disponibilidade do clube de gastar dinheiro com reforços, já que vive situação financeira ruim e não pode, neste momento, investir altas cifras para seu plantel.

Até a pausa, o São Paulo jogará três jogos importantes com o elenco que tem e tentará, pelo menos, seguir no G4 do Brasileirão e cravar uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Além do compromisso com o Botafogo, terá o Remo, fora de casa, pelo torneio nacional, enquanto faz a última partida da fase de grupo da copa continental com o Boston River-URU, no Morumbis.

Dorival fará quatro jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. (Foto: ubens Chiri e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

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