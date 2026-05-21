São Paulo segue preparação para enfrentar o Botafogo; veja como foi o treino

O São Paulo fez seu penúltimo treino nesta quinta-feira (21) antes de enfrentar o Botafogo, no sábado, pelo Brasileirão. A bola rola às 17h. Será o segundo jogo de Dorival Jr. no retorno ao comando do Tricolor, que estreou com um empate por 1 a 1 diante do Millonarios, pela Sul-Americana, na terça.

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O técnico, que chegou há uma semana, ainda faz ajustes para colocar o prática o que planeja na equipe e iniciou as atividades desta quinta com a exibição de um vídeo para os jogadores. Na sequência, no gramado, o elenco fez a atividade de aquecimento, mobilidade e coordenação.

Dorival Jr. seguiu o treino com um coletivo de dez contra dez em campo reduzido no Super CT e, posteriormente, completou com um treino de jogadas ofensivas, que incluiu lançamentos, cruzamentos e finalizações.

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O volante Marcos Antônio participou das atividades com o elenco, mas não há previsão de retorno aos gramados neste fim de semana. O meia, que é peça fundamental para o São Paulo nesta temporada, sofreu uma lesão muscular em abril e está fora desde então. Pablo Maia, que teve uma fratura no nariz após um choque acidental em um treinamento, fez os trabalhos sem máscara e também encaminha seu retorno aos jogos, mas também sem data estipulada.

Antes de enfrentar o Botafogo, o São Paulo faz mais uma atividade nesta sexta-feira, às 10h, também no Super CT. O treinador terá pela frente mais dois jogos além do duelo com o time carioca antes da pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor ainda enfrenta o Boston River, do Uruguai, em jogo decisivo pela Sul-Americana, e encerra a primeira metade da temporada diante do Remo, no Brasileirão.

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Nos pontos corridos, o São Paulo segue na quarta colocação, com 24 pontos, mas agora tem o Athletico-PR empatado na pontuação, RB Bragantino e Coritiba logo atrás, com 23, e o Bahia, com 22 pontos conquistados. O Botafogo, rival da rodada, é o nono com 21 pontos. Na Sul-Americana, o Tricolr lidera o Grupo C com nove pontos e é perseguido pelo Millonarios, que tem oito, e O'Higgins, que tem sete. O Boston é o último, com três.

Marcos Antônio participou dos treinamentos com o elenco do São Paulo. (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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