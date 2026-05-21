São Paulo x Botafogo terá jovem árbitro do quadro do Paraná; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou o jovem árbitro Lucas Casagrande, de apenas 25 anos, da Federação Paranaense, para apitar a partida entre São Paulo e Botafogo. O duelo será disputado neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Lucas Casagrande soma 18 partidas na temporada, sendo cinco pela elite do futebol brasileiro. Ele ainda comandou seis jogos do Campeonato Paranaense, quatro da Copa do Brasil e três da Série B do Brasileirão.

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Na carreira, ele apitou dois jogos do Tricolor, sendo a vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense na quinta rodada deste ano, e a vitória sobre o Atlético-MG, pelo mesmo placar, no Brasileirão 2025.

Já em relação ao Glorioso, este será o quinto jogo. O jovem do quadro do Paraná já havia apitado as vitórias sobre Capital-DF por 4 a 0 (Copa do Brasil 2025) e Red Bull Bragantino por 4 a 1 no Brasileirão 2025 e 2 a 1 na oitava rodada da atual temporada, e o empate sem gols com o Vitória, também na edição passada do Brasileirão.

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Artur, do São Paulo, e Ferraresi, do Botafogo (Fotos: Rubens Chiri/São Paulo e Vítor Silva/Botafogo)

* A escala completa de arbitragem de São Paulo x Botafogo ainda será detalhada pela CBF, com auxiliares, quarto árbitro e VAR. Este matéria será atualizada logo após a divulgação por parte da entidade.

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Veja a escala de arbitragem da 17ª rodada do Brasileirão:

São Paulo x Botafogo: Lucas Casagrande (PR)

Vitória x Internacional: Felipe Lima (MG)

Mirassol x Fluminense: Savio Sampaio (DF)

Grêmio x Santos: Bruno Arleu (RJ)

Flamengo x Palmeiras: Davi Lacerda (ES)

Cruzeiro x Chapecoense: Flavio Souza (SP)

Remo x Athletico-PR: Rodrigo Pereira (PE)

Corinthians x Atlético-MG: Rafael Klein (RS)

Vasco x Red Bull Bragantino: Fernando Mendes (PA)

Coritiba x Bahia: Anderson Daronco (RS)