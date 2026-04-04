Ferreirinha manda recado para Craque Neto e fala sobre aposta com o apresentador

Após marcar três gols na goleada do São Paulo em cima do Cruzeiro por 4 a 1, o atacante Ferreirinha voltou a falar sobre a "aposta" que teve com o ex-jogador e apresentador Craque Neto. O jogador do Tricolor detalhou como a repercussão da fala de Neto impactou em seu desempenho em campo.

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- Como eu falei, de certa maneira me prejudicou por eu não ter feito os dez gols. Em muitas boas partidas que eu fiz, como eu não fazia gol, saia como se eu tivesse feito um jogo ruim. Mas eu sempre me dediquei na marcação, o Zubeldía me elogiava muito. Muita gente me elogiava pelos gols, mas ele me dava moral porque eu voltava pra marcar, porque eu ajudava o lateral, porque eu chegava no ataque e voltava na defesa... então acho que foi uma coisa que ficou no passado. Vou mandar um abraço para o Neto aí, que Deus abençoe a vida dele - disse Ferreira em entrevista após o jogo.

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O atacante anotou seu primeiro hat-trick da carreira, quando um jogador faz três gols no mesmo jogo. Ferreirinha ainda não tinha marcado pelo São Paulo em 2026 e chegou ao 14º jogo neste ano. No ano passado, terminou o ano com oito gols e quatro assistências em 48 jogos na temporada, números que não bateram a "meta" estabelecida por Craque Neto.

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Relembre aposta de Craque Neto com Ferreirinha

Durante uma das edições do "Donos da Bola", programa de TV apresentado pelo ex-jogador Craque Neto na TV Bandeirantes, o apresentador falou ao vivo que usaria uma tanguinha durante uma das transmissões da atração caso o atacante Ferreirinha fizesse dez gols na temporada.

A fala de Neto repercutiu e a torcida do São Paulo entrou na brincadeira à época, que gerou provocações, meses e reações no meio do futebol após a fala do apresentador. Ferreirinha chegou perto da marca e viveu "fase artilheira" no Tricolor e chegou a fazer cinco gols em quatro jogos na largada da temporada. Depois, não manteve o ritmo e terminou o ano com oito.

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Depois, Neto chegou a falar que daria uma moto ao jogador do São Paulo caso ele batesse a meta. Em julho, Ferreirinha falou do tema em entrevista e brincou com Neto ao falar da promessa do automóvel.

- Se aparecer uma moto por aí que o Neto me deu, estamos aí. Mas é o que falei: quero ajudar o São Paulo. (...) Quero fazer o maior número de gols possível. Voltei a fazer gols, quero ajudar, seja com gols ou assistências - disse o jogador na época.