Roger Machado elogia Artur e 'fator novo' no São Paulo dá possibilidades ao treinador
Atacante participou de três dos quatro gols do Tricolor na goleada em cima do Cruzeiro
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A participação direta de Artur em três dos quatro gols do São Paulo na goleada por 4 a 1 em cima do Cruzeiro deixa uma ótima impressão do atacante para a torcida e para o técnico Roger Machado, que fez sua melhor atuação no comando do time e "repete" parceria com o ponta.
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A partida decisiva de Artur relembrou o tempo que o atacante teve com Roger Machado no Bahia, em 2019, quando somou 16 participações em gols em 46 jogos. Técnico e atacante voltam a atuar juntos e Roger não escondeu a satisfação de contar com o "fator novo" do ataque São Paulo, já que Artur está apenas no seu segundo jogo pelo clube.
- Pra mim o Artur foi o jogador que sempre demonstrou. Assim como nos últimos anos. É um jogador que tem muita força física, embora seja um jogador pequeno. É um jogador que não é só um jogador habilidoso, se o jogo se transformar em físico ele sabe, ele suporta bem. É um jogador que eu digo que o primeiro toque na bola é sempre muito bom, ou seja, ele domina pensando já no próximo movimento que ele vai fazer, tem "um contra um" e é muito comprometido taticamente - elogiou Roger.
Artur sofreu o pênalti convertido por Calleri, deu a assistência para o primeiro gol de Ferreirinha e cobrou o escanteio que gerou o terceiro gol do São Paulo. O único lance que não teve participação foi no contra-ataque que gerou o hat-trick de Ferreirinha e que fechou a goleada por 4 a 1.
Roger revelou as 'dicas' para Artur
Roger Machado revelou que teve muitas conversas com Artur para orientar seu posicionamento em campo, principalmente na parte de recomposição defensiva, fator que o treinado considerou fundamental para que o São Paulo desempenhasse bem no ataque e marcasse os gols na noite deste sábado.
- Hoje, parte da estrutura tática [do time] passou pelo Artur. Para que a gente conseguisse ter uma solidez defensiva, o Artur tinha que ter uma dobra de marcação lado a lado com o Lucas [Ramon], no lado direito. Para que a gente conseguisse marcar esse número de jogadores que estavam em amplitude nas costas, na frente da primeira linha de defesa. Acho que ele cumpriu bem. Falei para ele: "não quero que tu entre toda hora na linha de cinco lá na minha defesa. Se der pra trocar a amplitude com o lateral, vem marcar 'meio corredor' e deixa sempre a amplitude pro lateral no último campo" - destacou Roger.
A explicação de Roger Machado diz respeito ao posicionamento ao lado de Lucas Ramon. Quando o atacante voltava para marcar, a orientação é que o ponta não ficasse o tempo todo marcando na linha lateral, já que isso o obriga a correr mais e acompanhar os atacantes adversários. O ideal segundo Roger, é que ele revezasse com Luca Ramon para que ele marcasse também pelo meio do campo e deixasse a parte lateral com o companheiro. E o treinador destacou os ajustes para o segundo tempo.
- O ajuste de intervalo foi justamente isso. Teve uma hora que gerou uma dúvida [entre eles] e acho que o Gerson jogou pelo alto. Se está encaixada [essa marcação], cada um vai com o seu até o final. Essa movimentação passou muito pelo Artur e pelo Ferreira. O fato do Ferreira ter feito gols, estar mais perto do gol, tem muito a ver com a altura que o Artur estava no campo na fase defensiva. O Artur estava um pouquinho mais atrás do que o Ferreira nessa estratégia - finalizou p treinador são-paulino.
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