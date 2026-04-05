Roger Machado elogia Artur e 'fator novo' no São Paulo dá possibilidades ao treinador

A participação direta de Artur em três dos quatro gols do São Paulo na goleada por 4 a 1 em cima do Cruzeiro deixa uma ótima impressão do atacante para a torcida e para o técnico Roger Machado, que fez sua melhor atuação no comando do time e "repete" parceria com o ponta.

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A partida decisiva de Artur relembrou o tempo que o atacante teve com Roger Machado no Bahia, em 2019, quando somou 16 participações em gols em 46 jogos. Técnico e atacante voltam a atuar juntos e Roger não escondeu a satisfação de contar com o "fator novo" do ataque São Paulo, já que Artur está apenas no seu segundo jogo pelo clube.

- Pra mim o Artur foi o jogador que sempre demonstrou. Assim como nos últimos anos. É um jogador que tem muita força física, embora seja um jogador pequeno. É um jogador que não é só um jogador habilidoso, se o jogo se transformar em físico ele sabe, ele suporta bem. É um jogador que eu digo que o primeiro toque na bola é sempre muito bom, ou seja, ele domina pensando já no próximo movimento que ele vai fazer, tem "um contra um" e é muito comprometido taticamente - elogiou Roger.

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Artur sofreu o pênalti convertido por Calleri, deu a assistência para o primeiro gol de Ferreirinha e cobrou o escanteio que gerou o terceiro gol do São Paulo. O único lance que não teve participação foi no contra-ataque que gerou o hat-trick de Ferreirinha e que fechou a goleada por 4 a 1.

Artur participou de três dos quatro gols do São Paulo contra o Cruzeiro. (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Folha Press)

Roger revelou as 'dicas' para Artur

Roger Machado revelou que teve muitas conversas com Artur para orientar seu posicionamento em campo, principalmente na parte de recomposição defensiva, fator que o treinado considerou fundamental para que o São Paulo desempenhasse bem no ataque e marcasse os gols na noite deste sábado.

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- Hoje, parte da estrutura tática [do time] passou pelo Artur. Para que a gente conseguisse ter uma solidez defensiva, o Artur tinha que ter uma dobra de marcação lado a lado com o Lucas [Ramon], no lado direito. Para que a gente conseguisse marcar esse número de jogadores que estavam em amplitude nas costas, na frente da primeira linha de defesa. Acho que ele cumpriu bem. Falei para ele: "não quero que tu entre toda hora na linha de cinco lá na minha defesa. Se der pra trocar a amplitude com o lateral, vem marcar 'meio corredor' e deixa sempre a amplitude pro lateral no último campo" - destacou Roger.

A explicação de Roger Machado diz respeito ao posicionamento ao lado de Lucas Ramon. Quando o atacante voltava para marcar, a orientação é que o ponta não ficasse o tempo todo marcando na linha lateral, já que isso o obriga a correr mais e acompanhar os atacantes adversários. O ideal segundo Roger, é que ele revezasse com Luca Ramon para que ele marcasse também pelo meio do campo e deixasse a parte lateral com o companheiro. E o treinador destacou os ajustes para o segundo tempo.

- O ajuste de intervalo foi justamente isso. Teve uma hora que gerou uma dúvida [entre eles] e acho que o Gerson jogou pelo alto. Se está encaixada [essa marcação], cada um vai com o seu até o final. Essa movimentação passou muito pelo Artur e pelo Ferreira. O fato do Ferreira ter feito gols, estar mais perto do gol, tem muito a ver com a altura que o Artur estava no campo na fase defensiva. O Artur estava um pouquinho mais atrás do que o Ferreira nessa estratégia - finalizou p treinador são-paulino.