Lucas Moura: entenda a lesão, prazo de retorno e como será o planejamento

Lucas Moura voltou a ser uma preocupação para o São Paulo. Nesta semana, o Tricolor atualizou o quadro do jogador. O Lance! buscou entender com pessoas próximas ao jogador e um profissional como funciona a lesão e como será o procedimento de tratamento.

De acordo com o informado, Lucas sofreu um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. O veterano seguirá sendo assistido pelo departamento médico do clube.

O meia também ficou de fora do clássico contra o Palmeiras, no fim de semana, por uma precaução relacionada ao gramado sintético da Arena Barueri. Lucas havia retornado recentemente após se recuperar de um problema semelhante no mesmo joelho, que o afastou dos gramados por sete semanas. Na ocasião, se machucou justamente contra o rival, na semifinal do Campeonato Paulista, no Allianz.

Quanto a esta nova lesão, sentiu dores às vésperas do jogo contra o Libertad, no treino do dia 13 de maio.

O que é um estiramento da cápsula posterior do joelho?

O Lance! entrou em contato com um especialista para entender o que é a nova lesão sofrida por Lucas Moura. Dr. João Polydoro, ortopedista e médico do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, quem explicou. Segundo o médico, pode existir uma relação entre as lesões passadas, mesmo que esta não seja a regra.

- Todas as articulações do nosso corpo são envolvidas por uma membrana que se chama cápsula. Esse envoltório tem uma estrutura de colágeno que tem uma resistência e mantém uma ligação entre os ossos da articulação. A lesão da cápsula posterior é quando ocorre um alongamento excessivo dessa região, ocorrendo uma ruptura da estrutura cápsula. Então o estiramento pode vir com um alongamento da estrutura excessiva - explicou.

- Ela não tem muito a ver com o histórico de outras lesões. Pode ter sido muito provavelmente ocasionada pelo trauma específico durante a atividade. O que pode ter relação com lesões anteriores é se uma lesão anterior já cometeu essa estrutura do joelho, um novo trauma pode ser mais fácil de ocorrer uma nova lesão nessa mesma estrutura. Então se essa estrutura já sofreu uma lesão anterior, ela pode ser danificada por isso e ser mais frágil por causa disso - completou.

Lucas Moura deve retornar somente após a pausa do Mundial (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

E o prazo de recuperação de Lucas Moura?

Lesões deste gênero podem levar até seis semanas ao falar de termos de recuperação. O Lance! apurou que o São Paulo espera contar com Lucas Moura somente após a pausa do Mundial de Clubes. Isto é, após a metade de julho.

O jogador seguirá assistido pelo departamento médico do São Paulo e em tratamento no Reffis Plus, mas além disso, o L! confirmou que Lucas tem feito acompanhamento com um especialista e tem um próprio fisioterapeuta que acompanha ao caso. Ou seja, conta tanto com o tratamento mediado pelo clube quanto com um próprio.