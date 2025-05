Torcedor alega que uma das vítimas de acidente em jogo do São Paulo está entubada

Um homem, que se identificou como filho de uma das vítimas do acidente que aconteceu no MorumBIS, publicou um vídeo nas redes sociais dando detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Na noite de quarta-feira (15), dois torcedores do São Paulo ficaram feridos após serem atingidos por um pedaço da estrutura de uma placa que caiu do anel superior. Nas imagens, o rapaz se apresenta como Alexandre e afirma que o estado de saúde dos dois é mais grave do que o clube teria comunicado nota oficial, além de informar que seu pai estaria na UTI entubado após o ocorrido.

O São Paulo divulgou uma nota oficial por volta de 1h da manhã informando sobre o incidente e diz no texto que as vítimas saíram conscientes do estádio. Um homem, de 49 anos, teria tido cortes na cabeça, e o outro, de 17 anos, com escoriações leves. Entretanto, Alexandre afirmou que seu pai teria desmaiado logo após ser atingido pela placa e que foi levado para a UTI do Hospital Albert Einstein. Segundo seus posts, o homem teve fratura no crânio e passará por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (15).

- Eu, meu pai e meu irmão estávamos assistindo o jogo. Quando o São Paulo fez o gol, uma placa da arquibancada caiu na gente. Eles foram atingidos na cabeça, desmaiou na hora. Chamamos socorro mas ninguém ajudou. Precisei invadir o campo para conseguir atenção. Só depois que o jogo acabou que foram socorrer - diz o post.

Torcedores ficaram feridos no MorumBIS após queda de placa (Foto: Iza Giannola/Lance!)

Na sequência, ele publica uma foto em que atualiza o estado de saúde do pai e do irmão. Alexandre afirma que eles tiveram fratura no crânio e que o caso de seu pai é mais grave. Segundo informações passadas pelo torcedor, ele precisou invadir o gramado para chamar a atenção da assistência médica. O rapaz aparece com o rosto manchado de vermelho, que ele diz ser sangue de seu pai.

Alexandre alega que teve dificuldade para conseguir atendimento médico para seu pai e seu irmão. De acordo com ele, os médicos só foram autorizados depois que o delegado da partida autorizou o atendimento, que teria sido feito após o apito final.

Outras imagens postadas em seu Instagram mostram que a Polícia Militar de São Paulo esteve no hospital para colher mais informações sobre o caso. A reportagem do Lance! entrou em contato novamente com o clube para apurar as alegações passadas pelo torcedor.

Em contato com o Hospital Albert Einstein, a instituição afirmou à reportagem que não foi autorizada pela família a dar atualizações sobre o estado de saúde dos torcedores. Assim que houver atualizações, a reportagem será atualizada.

Confira a nota oficial publicada pelo São Paulo

O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.

Após o gol marcado por Lucca no final da partida, torcedores que estavam na Arquibancada Oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal, que acabou cedendo e caindo no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis.

Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves. Após primeiros socorros, ambos foram levados estáveis e conscientes para o Hospital do Campo Limpo, conforme protocolo de atendimento previamente designado para situações como esta. O Clube, no entanto, trabalha para que, se necessário, haja a transferência dos atendimentos em um outro hospital.

O São Paulo seguirá acompanhando o caso e dando suporte para que os torcedores tenham a melhor recuperação possível.

Atualização da nota oficial

O São Paulo informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite desta quarta-feira (14), no MorumBIS, foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários.

O São Paulo segue oferecendo suporte, e na torcida por uma pronta recuperação.