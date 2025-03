Lucas Moura elogia Novorizontino e alerta São Paulo: ‘Não tem margem para erro’

O São Paulo venceu o Novorizontino por 1 a 0, no MorumBis, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Calleri marcou o gol da vitória do Tricolor nesta segunda-feira (3). A assistência foi de Lucas Moura, que após o confronto, elogiou o adversário e enfatizou a dificuldade encontrada na partida.

— Estou muito feliz com a classificação, gostaria de parabenizar a equipe do Novorizontino, eles tem sido uma pedra no nosso sapato, no ano passado nos eliminaram aqui na mesma quartas de final, é uma equipe muito bem montada pelo Eduardo e é difícil de furar a zaga deles, mas a gente foi paciente, fizemos um jogo sólido, consistente, e em uma bela jogada conseguimos fazer o gol — disse o meia em entrevista à "TNT Sports".

Lucas Moura relembrou a eliminação do Tricolor para o Novorizontino nas quartas de final do último Paulistão, no mesmo MorumBis. A partida teve sabor de revanche, mas não foi fácil. O gol do São Paulo saiu só aos 24 minutos do segundo tempo. O jogador valorizou a dificuldade do torneio e relembrou que é a primeira vez que os quatro grandes do estado fazem a semifinal após seis anos.

— Isso mostra a força do futebol paulista, desde 2019 não chegam os quatro grandes, tem muitas equipes de qualidade que podem chegar nas semis — falou Lucas Moura na saída do Gramado.

Lucas Moura deu assistência para o gol de Calleri (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Foco no Palmeiras

A vaga para a decisão será decidida em um Choque-Rei, no Allianz Parque. O São Paulo atua fora do MorumBis por ter a terceira melhor campanha entre os semifinalistas, enquanto o rival só pontuou menos que o Corinthians na tabela de classificação geral.

Lucas Moura destacou a dificuldade da partida e foi sincero ao dizer que o time não tem mais margem para erro. O São Paulo já enfrentou o Palmeiras fora de casa neste campeonato, no empate por 0 a 0, ainda na primeira fase.

— Agora nas quartas é outro campeonato, não tem margem para erro mais, o que tínhamos para errar a gente já errou, agora é focar, descansar, porque a gente tem um clássico aí na semifinal e vamos com tudo para poder chegar na final — finalizou o jogador.