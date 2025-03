São Paulo sofre com retranca, mas vence o Novorizontino e está na semi do Paulistão

O São Paulo sofreu com a retranca do Novorizontino, mas venceu por 1 a 0 o confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira (3), no MorumBis. Calleri marcou o único gol do jogo. Com a vitória, o Tricolor vai enfrentar o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Como o Verdão tem melhor campanha, o jogo único será realizado no Allianz Parque, a data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol.

Como foi o jogo

O técnico Luis Zubeldía manteve o esquema com três zagueiros, usado no empate contra o Palmeiras e na vitória sobre o São Bernardo. O sistema devolveu ao time a estabilidade perdida especialmente após o empate por 3 a 3 com o Velo Clube.

Ferraresi entrou na zaga para atuar ao lado de Alan Franco e Arboleda. Assim, Luciano deixou a equipe. Oscar jogou no meio de campo, enquanto Lucas atuou com liberdade tanto para buscar a bola quanto para jogar ao lado de Calleri, formando uma dupla de ataque com o argentino.

Só que o Novorizontino, que também entrou em campo com três zagueiros mas, na prática, defendia com cinco jogadores, mais dois à frente da linha de zaga, bloqueando todos os espaços para o São Paulo tentar criar jogadas.

O time da casa tentava através das bolas paradas. Isso porque o Novorizontino adotou como estratégia parar o jogo sempre que necessário. Foram 15 faltas cometidas pela equipe do interior no intervalo. Lucas foi o mais "caçado" em campo, com quatro faltas sofridas. Oscar e Calleri receberam duas faltas cada.

A melhor chance dos donos da casa foi aos 38 minutos, quando a zaga do Novorizontino falhou e deixou Alisson cara a cara com o goleiro e rolou para Calleri, só que o zagueiro César Martins cortou e evitou que a bola chegasse no argentino.

No final do primeiro tempo, Léo Natel e Patrick arriscaram de fora da área, mas sem perigo ao gol de Rafael. Ao fim do primeiro tempo, Luis Zubeldía foi reclamar com a árbitra Edina Alves Batista e levou cartão amarelo.

Precisando marcar, o São Paulo acelerou o jogo no início do segundo tempo. Mais ligado, o Tricolor trocava passes e se movimentava mais em campo e passou a levar mais perigo ao gol do Novorizontino, que seguia fechado, apostando no contra-ataque.

Na única bola longa que o time do interior tentou, Enzo Díaz desarmou Waguininho e acionou Oscar, que achou Lucas. O camisa 7 ganhou da zaga do Novorizontino na velocidade e rolou para Calleri, que só teve o trabalho de empurrar para as redes, sem goleiro.

O time do interior ensaiou uma pressão, abusando das bolas aéreas, mas sem sucesso. No finalzinho, Edina Alves Batista foi chamada para revisar pênalti que ela havia marcado. No lance, Patrick Brey foi expulso. Na cobrança de falta, Alisson acertou o travessão. O jogo ganhou em emoção, mas o placar se manteve inalterado e o São Paulo garantiu a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 NOVORIZONTINO

CAMPEONATO PAULISTA - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 3/03/2025 - 20h

📍 Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Calleri, aos 18' do 2º T (SÃO)

🟨 Cartões amarelos: Patrick

🔴 Cartão vermelho: - Patrick Brey

🟨 Árbitra: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza

🏁VAR: José Claudio Rocha Filho

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Oscar (Ferreira) e Enzo Díaz (Wendell); Lucas e Calleri (André Silva).

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton Michellon; Rafael Donato, Patrick e César Martins; Rodrigo Soares (Airton Moisés), Jean Irmer (Marlon), Luís Oyama (Bruno José), Matheus Frizzo e Patrick Brey (Pablo Dyego); Léo Natel (Waguininho) e Robson.