Torcida do São Paulo homenageia Luciano antes de jogo contra o Novorizontino

Antes de a bola rolar para as quartas de final do Paulistão entre São Paulo e Novorizontino, a torcida tricolor homenageou Luciano. Assim que os reservas subiram para o gramado do estádio do MorumBis, antes da cerimônia de entrada dos times em campo, os torcedores começaram a cantar o tradicional “É, Luciano!”, grito entoado para saudar o camisa 10 da equipe.

Como Luis Zubeldía resolveu manter o esquema com três zagueiros utilizado contra Palmeiras e São Bernardo, nas duas últimas partidas da primeira fase do Paulistão, Luciano foi escolhido para deixar o time. Para o confronto contra o Novorizontino, o treinador argentino mandou a campo um time com Oscar entre os cinco meio-campistas e adiantou Lucas para formar dupla com Calleri no ataque.

Ainda no meio de campo, Marcos Antônio superou Bobadilla e começou ao lado de Alisson. Na zaga, Ferraresi foi o escolhido para formar o trio de zagueiros ao lado de Arboleda e Alan Franco.

Corinthians, Palmeiras e Santos já estão classificados para as semifinais do Campeonato Paulista deste ano. Os confrontos serão em jogo único. Por terem campanhas melhores, Corinthians e Palmeiras serão mandantes. A definição dos duelos semifinais depende do resultado da partida entre São Paulo e Novorizontino.