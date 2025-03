Para o especialista em arbitragem Paulo Caravina, autor do perfil "Sou do Apito", o gol da vitória do São Paulo sobre o Novorizontino, marcado por Calleri nesta segunda-feira (3), foi irregular e deveria ter sido anulado. O especialista aponta uma falta na origem da jogada, alegando que o VAR e a árbitra Edina Alves Batista "ignoraram" o lance.

- Gol irregular do São Paulo! Claramente foi falta no início da jogada, VAR e árbitra ignoraram e confirmaram o gol são-paulino - escreveu Caravina.

Mais sobre Edina Alves, árbitra carimbada no Paulistão

Nascida em Goioerê, município brasileiro no interior do Paraná, Edina faz parte do quadro de arbitragem da FIFA desde 2016 e já apitou dois Mundiais Femininos na carreira.

Formada em Educação Física, Edina começou sua carreira no basquete como ala-armadora e fez o curso de arbitragem no final de 1999 e, na época, se revezava entre arbitrar partidas de futebol amador e o trabalho em um viveiro de mudas de plantas. Após a graduação, em 2001, ela deixou o emprego no viveiro e passou a trabalhar na Liga de Futebol do Paraná.

Edina Alves apitou o duelo entre São Paulo e Novorizontino pelas quartas de final do Paulistão (Foto: Reprodução/Fifa)

Edina Alves participou do Mundial Feminino de 2019, onde apitou quatro partidas. Além disso, a árbitra esteve na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

HISTÓRIA NO BRASIL

Edina Alves faz parte do quadro de arbitragem da CBF desde 2007 e de lá para cá se tornou a árbitra com mais jogos na história do Brasileirão. Atualmente, ela também pertence ao quadro de árbitros da FPF e Conmebol.