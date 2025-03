Paulistão terá clássicos nas semifinais após seis anos; relembre a última vez

O próximo final de semana será marcado por clássicos no futebol de São Paulo. Após seis anos, os quatro grandes do estado se classificaram para as semifinais do Campeonato Paulista, o que representa a primeira vez que isso acontece nesta década.

A última vez foi em 2019. Na ocasião, o Corinthians eliminou o Santos e o São Paulo superou o Palmeiras, ambos os duelos decididos nos pênaltis. O regulamento era diferente, e as semifinais eram decididas em partidas de ida e volta.

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena, que na época não tinha o naming rights, anunciado apenas em 2020. Na volta, o Peixe venceu por 1 a 0, no Pacaembu, mas foi superado nos pênaltis por 7 a 6.

O Choque-Rei também foi equilibrado. São Paulo e Palmeiras empatam por 0 a 0 nos dois jogos, tanto no Morumbi, da ida, quanto no Allianz Parque, no confronto de volta. Nos pênaltis, o São Paulo levou a melhor por 5 a 4.

O Corinthians acabou se sagrando campeão nesta edição. Na final, o clube superou o São Paulo após empate por 0 a 0 no MorumBis, e vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena. Foi o último título paulista do clube alvinegro.

Corinthians e São Paulo decidiram o Paulistão de 2019 (Foto: Eduardo Carmim/PHOTO PREMIUM)

Jejum de clássicos

Desde então, os grandes nunca conseguiram chegar juntos nas semifinais da competição. O Palmeiras fez a sua parte e participou de todas. O Verdão conquistou os títulos de 2020, 2022, 2023 e 2024 e luta pelo Tetra inédito.

Campeão em 2021, o último antes da hegemonia recente do Verdão no estadual, o São Paulo ficou de fora das semifinais em 2020, 2023 e 2024. Em 2022, o Tricolor ficou com o vice-campeonato após perder do Palmeiras na decisão.

O Corinthians volta às semifinais após dois anos. O clube alvinegro caiu nas quartas de final contra o Ituano em 2023, e no último ano, ficou fora na primeira fase. Maior campeão do Paulistão com 30 títulos, as últimas vezes que o Timão disputou as semifinais foram em 2020, 2021 e 2022.

Vice-campeão na última temporada, o Santos ficou fora das semifinais de 2020, 2021, 2022 e 2023, o maior hiato entre os grandes do estado. O Peixe luta para quebrar um jejum de títulos na competição, o último foi em 2016.