Lucas Miranda: quem é filho de ídolo do São Paulo convocado para Seleção?

Miranda, ídolo do São Paulo, deixou uma herança no clube: o filho do ex-zagueiro está entre o grupo que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. Lucas Miranda, inclusive, tem chamado atenção na base tricolor e se aproxima dos passos do pai.

continua após a publicidade

Além de Lucas, Nicolas Francisco e João Lucas foram chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa para disputar a Copa 2 de Julho, em Salvador. A apresentação está marcada para o dia 28 de junho, e a competição acontece entre 2 e 13 de julho.

Assim como o pai, Lucas atua como zagueiro. Ele está em Cotia desde os 11 anos e, na temporada passada, foi campeão do Paulistão Sub-14. Hoje, é visto como uma das lideranças da categoria no São Paulo. O Lance! apurou algumas informações sobre o filho do ídolo tricolor.

continua após a publicidade

Quem é Lucas Miranda, "herdeiro" de ídolo na posição?

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro de 14 anos optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia, para estar mais próximo do clube e imerso na rotina são-paulina. A escolha reforça o comprometimento com a formação dentro e fora das quatro linhas.

continua após a publicidade

Lucas é canhoto e tem porte físico acima da média para a idade, aspectos que despertam atenção do São Paulo desde cedo. O Lance! apurou ele também é visto internamente como um atleta estudioso, que costuma rever seus próprios jogos para entender melhor o posicionamento e a parte tática.

➡️São Paulo libera Igor Vinícius, e Santos ganha ‘disputa’

O defensor não é o único herdeiro de Miranda no futebol. João Vitor, o filho mais velho, tem 19 anos e atua na Espanha desde agosto de 2024. Mesmo com a rotina, Lucas mantém uma relação próxima com a irmã caçula, Sara, de apenas seis anos, com quem gosta de passar o tempo livre sempre que pode.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas Miranda quem ergueu a taça do Paulista Sub-14 ano passado (Foto: Divulgação)

Patrocínio chama atenção

A imagem de Lucas Miranda tem chamado atenção até mesmo fora de campo. O zagueiro da base do São Paulo tem contrato com a Puma, uma das principais marcas esportivas do mundo. Por conta da sua posição e idade, isso é algo que não costuma acontecer.