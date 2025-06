Comissão de Crespo chega ao Brasil, e São Paulo marca apresentação de técnico

A comissão de Hernán Crespo chegou ao Brasil na noite deste domingo (22). O auxiliar Juan Branda, o preparador de goleiros Gustavo Nepote, o auxiliar Víctor López e os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz se reuniram já.

A expectativa é que Crespo chegue nesta segunda-feira (23). O São Paulo marcou a sua apresentação oficial para terça-feira, dia 24 de junho, às 11h (de Brasília), no estádio do Morumbis.

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Ou seja, os trabalhos retornam basicamente juntos. A partir daí, o desafio de Crespo começa de fato.

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.

O retorno ao Morumbis está marcado para o dia 19 de julho, um clássico contra o Corinthians pela 15ª rodada da competição nacional. Ainda neste mês, o tricolor enfrenta Juventude, fora de casa, Fluminense, em casa, e fecha contra o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa Do Brasil. O duelo mata-mata inicia na capital paulista e o jogo da volta será em Curitiba.

Veja a imagem da comissão de Crespo junta

A comissão de Crespo, como dito, chegou na noite do último final de semana. O grupo se reuniu e se encontrou em um restaurante no Morumbis, compartilhando o registro nas redes sociais.

Comissão de Crespo se reuniu em restaurante no Morumbis (Foto: Reprodução/ Instagram)

Como chega o elenco do São Paulo?

Embora o São Paulo ainda pretenda se movimentar no mercado, o novo técnico tem um cenário em vista para iniciar os trabalhos. Durante o recesso para a disputa do Mundial de Clubes, alguns atletas permaneceram em tratamento no departamento médico.

Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha foram para a pausa lesionados, mas seguiram em recuperação mesmo durante o período sem jogos. A expectativa é que alguns desses nomes estejam à disposição nas primeiras partidas sob o comando de Crespo. Luiz Gustavo segue com atividades leves no gramado, ainda sem prazo de retorno, enquanto Calleri tem previsão de volta apenas para o fim do ano.