Crespo chega ao São Paulo com missão de superar maratona decisiva pós-Mundial

Hernán Crespo será apresentado como novo treinador do {São} Paulo na manhã desta terça-feira (24) e dará início a sua segunda passagem pelo Tricolor. O trabalho com o elenco começará, de fato, quando o time se reapresentar após a pausa durante o Mundial de Clubes, e começo de sua trajetória pelo clube não será tão simples assim. O calendário brasileiro voltará com um ritmo acelerado e o argentino terá três competições para conciliar no clube.

Além disso, a retomada dos jogos do São Paulo inicia com confrontos de alto nível técnico. Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.

O retorno ao Morumbis está marcado para o dia 19 de julho, um clássico contra o Corinthians pela 15ª rodada da competição nacional. Ainda neste mês, o tricolor enfrenta Juventude, fora de casa, Fluminense, em casa, e fecha contra o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa Do Brasil. O duelo mata-mata inicia na capital paulista e o jogo da volta será em Curitiba.

Entre a estreia de Crespo no São Paulo e o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o técnico argentino terá menos de um mês. O duelo contra o Flamengo tem previsão de acontecer no dia 13 de julho, enquanto o confronto com o Atlético Nacional, na Colômbia, deve ser no dia 12 de agosto.

No total, são nove jogos que separam Crespo do confronto decisivo no mata-mata da copa continental. O jogo de volta será uma semana depois, em 19 de agosto, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. Os treinamentos iniciam no dia 26, próxima quinta-feira, quando o elenco retorna de férias.

Crespo fará sua segunda passagem pelo São Paulo. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

Como chega o elenco do São Paulo?

Embora o São Paulo ainda pretenda se movimentar no mercado, o novo técnico tem um cenário em vista para iniciar os trabalhos. Durante o recesso para a disputa do Mundial de Clubes, alguns atletas permaneceram em tratamento no departamento médico.

Marcos Antônio, Lucas Moura, Oscar e Ferreirinha foram para a pausa lesionados, mas seguiram em recuperação mesmo durante o período sem jogos. A expectativa é que alguns desses nomes estejam à disposição nas primeiras partidas sob o comando de Crespo. Luiz Gustavo segue com atividades leves no gramado, ainda sem prazo de retorno, enquanto Calleri tem previsão de volta apenas para o fim do ano.