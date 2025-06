Filho de ídolo do São Paulo é convocado por Seleção de base

Miranda, ídolo do São Paulo, deixou uma herança no clube: o filho do ex-zagueiro está entre os três atletas tricolores convocados para a Seleção Brasileira Sub-15.

Lucas Miranda, Nicolas Francisco e João Lucas foram chamados pelo técnico Guilherme Dalla Déa para disputar a Copa 2 de Julho, em Salvador. A apresentação está marcada para o dia 28 de junho, e a competição acontece entre 2 e 13 de julho.

Assim como o pai, Lucas atua como zagueiro. Ele está em Cotia desde os 11 anos e, na temporada passada, foi campeão do Paulistão Sub-14.

Lucas não é o único herdeiro de Miranda no futebol. João Vitor, filho mais velho do ex-jogador, tem 19 anos e está atuando na Espanha desde agosto do ano passado.

Ao todo, 25 jogadores foram convocados para representar o Brasil no torneio.

Filho de Miranda foi campeão pelas categorias de base do São Paulo (Foto: Divulgação)

Sub-15 do São Paulo se classificou no Paulistão

O Sub-15 do São Paulo se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista neste sábado (21). A equipe venceu o Oeste por 5 a 1, e por coincidência, com gols de Nicolas Francisco, João Lucas, João Arthur, Miranda e Lucas