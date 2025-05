O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 neste sábado (24), no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados no segundo tempo por Gabriel e Reinaldo, ex-jogador do Tricolor, de pênalti. Com o técnico são-paulino Luis Zubeldía suspenso, o auxiliar Maxi Cuberas comandou a equipe à beira do gramado. O time criou pouco e se desorganizou defensivamente no lance do gol da equipe do interior de São Paulo.

A principal novidade na escalação foi a entrada do volante Pablo Maia como titular. Após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo direito, ele havia participado dos últimos quatro jogos vindo do banco e ganhou a oportunidade de começar jogando pela primeira vez.

Com o resultado, o São Paulo não consegue se distanciar da zona do rebaixamento da competição, apesar do bom momento na Libertadores e na Copa do Brasil. O Mirassol sobe para 14 pontos e fica a oito pontos do líder Palmeiras na oitava posição.

O São Paulo perdeu do Mirassol por 2 a 0, no Morumbi, pela 10ª rodada do Brasileirão. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo levou um susto logo no primeiro lance da partida. Alan Franco salvou um ataque do Mirassol: Gabriel cruzou pela esquerda, e Lucas Ramon recebeu na área, batendo forte. O zagueiro tricolor tirou de cabeça.

No lance seguinte, Lucas Ferreira foi derrubado na entrada da grande área. Luciano cobrou a falta, e a bola ficou nas mãos de Walter.

Aos 6 minutos, Reinaldo apareceu pela primeira vez com perigo ao cobrar escanteio na primeira trave, mas André Silva afastou o perigo de cabeça.

Neto Moura, do Mirassol, foi advertido com cartão amarelo por falta em Enzo Díaz e ficará de fora do duelo contra o Sport.

O time do interior de São Paulo começou a se sentir mais à vontade na partida e tentou partir para o ataque com João Victor, Reinaldo, Negueba e Lucas Ramon.

Aos 17 minutos, o Tricolor errou um passe de letra com Luciano. Na sequência, Alan Franco afastou um cruzamento perigoso na grande área feito por Lucas Ramon. Na metade do primeiro tempo, Oscar tentou uma tabela com Enzo Díaz.

Aos 31, o Mirassol teve a chance de abrir o placar com Reinaldo. Ele cobrou escanteio, driblou Oscar e finalizou para fora.

Reinaldo cobrou escanteio e a bola voltou para ele pela direita. O lateral driblou Oscar novamente, mas chutou para fora. Um minuto depois, o Tricolor respondeu com muito perigo em um chute de fora da área de Pablo Maia.

Aos 34 minutos, Luciano quase marcou de cabeça em jogada iniciada com Enzo Díaz, que tabelou com Oscar. O goleiro Walter fez grande defesa e evitou o gol. O São Paulo continuou pressionando, com Arboleda também tentando de cabeça.

No fim da primeira etapa, Lucas Ramon ganhou uma disputa de bola com Enzo Díaz e, ao chegar cara a cara com Rafael dentro da área, se chocou com o goleiro. Ambos caíram no gramado e precisaram de atendimento. Em seguida, João Victor arriscou de longe, mas a bola passou longe do gol de Rafael.

Na volta do intervalo, Maxi Cuberas fez a primeira alteração no time, colocando Rodriguinho no lugar de Oscar.

O São Paulo iniciou o segundo tempo pressionando o Mirassol, com Enzo Díaz tabelando com Rodriguinho. Aos 4 minutos, Ferraresi recebeu cartão amarelo por falta em Reinaldo.

Aos 7 minutos, o Mirassol abriu o placar com Gabriel. A jogada começou pelo lado direito, com Edson Carioca passando pela marcação de Alan Franco. Ele encontrou Lucas Ramon livre, que finalizou para o gol. Rafael espalmou, e, no rebote, Gabriel apareceu na pequena área e apenas empurrou para as redes, colocando o Mirassol na frente.

Aos 12, Alisson foi advertido com cartão amarelo por falta em Yago Felipe. Como estava pendurado, ficará de fora do duelo contra o Bahia. Na sequência, André Silva também foi amarelado e terá de cumprir suspensão.

Aos 20 minutos, Maxi Cuberas promoveu três alterações: saíram Lucas Ferreira, Pablo Maia e Luciano para as entradas de Cédric, Bobadilla e Matheus Alves.

Aos 21, Rodriguinho arrancou pelo lado esquerdo e acionou Enzo Díaz, que cruzou para a área. Reinaldo não conseguiu interceptar, e a bola ficou viva na área. Rodriguinho finalizou por cima do travessão.

O Tricolor manteve a posse de bola e o controle do jogo com Cédric e Rodriguinho. Aos 31 minutos, Ryan entrou no lugar de Ferraresi.

Aos 43 minutos, Reinaldo marcou de pênalti para o Mirassol. A infração foi marcada após Enzo Díaz ter derrubado Chico Kim na linha de fundo.

Escalações:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 2 MIRASSOL

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gabriel (2ºT/7') e Reinaldo (2ºT/43') - Mirassol

🟨 Cartões amarelos: Neto Moura (Mirassol); Pablo Maia, Ferraresi, Alisson e André Silva (São Paulo)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 30.925

💰 Renda: R$1.831.001,00

⚽ ESCALAÇÕES

⚽SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Ferraresi (Ryan), Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia (Bobadilla) e Lucas Ferreira (Cédric); Luciano (Alves), Oscar (Rodriguinho) e André Silva.

⚽MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor (Gabriel), Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e Yago Felipe (Chico Kim); Gabriel, Negueba (Matheus Bianqui) e Edson Carioca (Cristian Renato)

🟨 ARBITRAGEM

🗣️Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)