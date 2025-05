São Paulo e Mirassol estão se enfrentando pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A partida, que começou às 18h30, teve pouca inspiração, mas já conta com uma grande polêmica de arbitragem.

continua após a publicidade

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o volante Neto Moura, do Mirassol, dividiu com o lateral esquerdo Enzo Dias, do São Paulo. O jogador do Tricolor Paulista ficou sentindo muitas dores após o choque, e imediatamente seus companheiros de equipe reclamaram de uma possível expulsão.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou falta e aplicou apenas o cartão amarelo. O VAR também não recomendou revisão e a partida seguiu. Muitos torcedores do São Paulo foram para web se manifestar contra a decisão.

continua após a publicidade

Alex Gomes Stefano (Foto: César Gracco)

Veja as reações da web após lance polêmico em São Paulo x Mirassol

Como está o jogo

Até aqui, o Mirassol vai vencendo por 1 a 0 com gol de Gabriel Jamal, no começo do segundo tempo. A primeira etapa contou com poucos lances de inspiração. O gol dos visitantes foi a primeira chance clara de gol.

➡️Atitude de jogador do Vasco contra o Fluminense gera polêmica na web

O São Paulo, por jogar em casa, tenta se impor diante da sua torcida, mas tem encontrado muita dificuldade diante de um organizado Mirassol, que se expõe pouco e tenta sair nos contra-ataques.

continua após a publicidade

A torcida do Tricolor está impaciente no Morumbis, e o retrospecto do São Paulo no Campeonato Brasileiro não é nada bom. Com a derrota parcial, o clube está em décimo segundo, com apenas duas vitórias e 12 pontos.