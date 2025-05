Valor de mercado do São Paulo supera rival em 400% no Brasileirão

Em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Mirassol se enfrentam neste sábado (24), no Morumbis. O duelo entre as equipes paulistas reforça a disparidade financeira. Isso porque o elenco do Tricolor tem um valor quatro vezes maior que o adversário. O Lance! Biz mostra os valores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

São Paulo encara o Mirassol (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

Apesar de ter uma das maiores folhas salariais da Série A, o São Paulo não figura entre os elencos mais valiosos do Brasil. Atualmente, o Tricolor Paulista ocupa a 12ª posição dos plantéis mais caros do Campeonato Brasileiro, ficando atrás de equipes como Vasco, Bahia, Grêmio, Santos, entre outros.

No entanto, o elenco do clube da capital é quatro vezes mais caro que seu oponente Mirassol. Enquanto o time comandado por Zubeldía tem o valor de R$ 80,65 milhões, o clube do interior paulista apresenta um plantel avaliado em R$ 18,23 milhões, sendo o segundo menor valor do campeonato, perdendo apenas para o Juventude.

continua após a publicidade

➡️Destaque da temporada, jogador do PSG tem salário maior que premiação da Copa da França

Tricolor Paulista tem baixas e reforços para a partida

O jogo contra o Mirassol pode contar com reforços e baixas para a o time do Morumbis. Revelado em Cotia, o atacante Henrique Carmo voltou a treinar com o grupo e deve estar entre os reservas de Zubeldía.

Henrique Carmo estreou pelo profissional do São Paulo contra o Vitória no Brasileirão. (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc)

➡️De olho no Mirassol, time avalia opções no São Paulo; veja provável escalação

Por outro lado, com dores no joelho direito, Ruan permaneceu em tratamento no REFFIS Plus e está fora da lista de relacionados. O atleta se junta a Lucas Moura, Ferreirinha, Calleri e Luiz Gustavo como desfalques para a partida. Marcos Antonio e Lucca são dúvidas.

continua após a publicidade

Veja provável escalação do São Paulo

O Tricolor Paulista chega com uma provável escalação formada por: Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano.