Com novidades no time, São Paulo recebe o Mirassol no Morumbi

O São Paulo recebe o Mirassol neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O Tricolor será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas. Zubeldía levou o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Em 2025, ele acumula 14 cartões amarelos e um vermelho.

A principal novidade no time titular é a entrada de Pablo Maia. O volante entrou nos ´ultimos quatro jogos e está entre os 11 iniciais pela primeira vez desde a recuperação da cirurgia no tornozelo direito.

O zagueiro Ruan, com dores no joelho direito, será baixa no duelo. Ele soma seis jogos nesta temporada.

O São Paulo está classificado para a próxima fase da Libertadores e lidera o Grupo D da competição, com 11 pontos. O próximo adversário do time comandado por Zubeldía será o Talleres, da Argentina, que ocupa a terceira posição da chave, com quatro pontos. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Morumbi.

Na Copa do Brasil, o São Paulo também avançou de fase ao vencer o Náutico nos dois jogos, ambos pelo placar de 2 a 1. Com a classificação, o clube garantiu uma premiação de R$ 3.638.250. O adversário das oitavas de final será definido na próxima sexta-feira (30), às 15h (de Brasília), em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O auxiliar do São Paulo Maxi Cuberas vai comandar o time diante do Mirassol na beira do gramado. (Foto: Thiago Calil/AGIF)

O São Paulo vai reencontrar um velho conhecido no duelo: o lateral-esquerdo Reinaldo, que atualmente defende o Mirassol. Aos 35 anos, o jogador disputou 365 partidas com a camisa Tricolor, marcando 31 gols e distribuindo 44 assistências ao longo de nove temporadas.

Reinaldo chegou ao clube do interior paulista no início deste ano e, com quatro gols em vinte partidas, é o artilheiro da equipe na temporada.

As duas equipes se enfrentaram no Campeonato Paulista deste ano, e o Mirassol, estreante na Série A, foi derrotado por 4 a 1.

Retrospecto:

-19 jogos

-12 vitórias do São Paulo

-4 empates

-3 vitórias do Mirassol

Desfalques do São Paulo:

Luis Zubeldía (suspenso)

Marcos Antônio (lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda)

Lucca (entorse no tornozelo direito)

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Calleri (rompeu o ligamento do joelho esquerdo)

Luiz Gustavo (se recupera de um tromboembolismo pulmonar)

Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo)

Igor Vinícius (lombalgia)

Ruan (dores no joelho direito)

Escalações:

⚽SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Pablo Maia e Lucas Ferreira; Luciano, Oscar e André Silva.

⚽MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Yago Felipe; Gabriel, Negueba e Edson Carioca.

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)