Os torcedores do São Paulo têm mais um motivo para comemorar a conquista da Copa do Brasil. O Lance! volta às bancas na segunda-feira (25) trazendo as lembranças da conquista em uma edição especial e histórica, com uma revista pôster. Os exemplares custam R$ 10,90 e serão encontrados na cidade de São Paulo. O Lance! hoje é uma plataforma 100% digital e teve sua última edição em banca no ano de 2021, celebrando o título de campeão do Brasileirão 2020 conquistado pelo Flamengo.