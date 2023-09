Selton Mello também deixou provocações aos rubro-negros em seu feed no Instagram. O ator postou um reels com o trecho da música 'choro', do Fábio Jr., em que ele canta sobre uma ''tristeza tão grande'' enquanto passam imagens de torcedores do Flamengo. O vídeo se alterna com momentos do São Paulo e, nesse momento, o hino do clube é tocado ao fundo. Ele também compartilhou um storie se rendendo ao técnico Dorival: 'Estamos Dorivalizados. Obrigado'.