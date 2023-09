Apesar de negar qualquer espírito de revanche, Dorival Júnior se mostrou magoado com a forma com que as coisas aconteceram no Flamengo. No final do ano passado, mesmo após as conquistas da Copa do Brasil e Libertadores com o Rubro-Negro, o treinador anunciou a sua saída do clube devido à sondagem dos cariocas pelo português Vítor Pereira - que logo depois veio a ser contratado para o comando do Flamengo.