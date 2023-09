- Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro do São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem... Talvez seja inigualável, nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que pra mim, isso não tem preço, eu só tenho agradecer a aqueles que confiaram no meu trabalho e da minha comissão, aqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno, depois do que havia acontecido em 2017 quando nós saíamos de uma zona de rebaixamento e na última rodada do Campeonato Brasileiro nós éramos a melhor equipe do segundo turno até os 44 minutos do segundo tempo do jogo com o Bahia, era a melhor campanha do returno, quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação e a diretoria não entendeu que aquele trabalha seria de recuperação de elenco no ano seguinte e resolveu cortar - afirmou Dorival.